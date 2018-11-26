Gaziosmanpaşalı Sporcular Muaythaide Avrupa Şampiyonu oldu

Gaziosmanpaşa'nın başarılı sporcuları, Avrupa Muaythai Federasyonu Uluslararası Antalya Açık Kupası'nda 7 birincilik, 9 ikincilik ve 6 üçüncülük elde ederek milli takıma girmeye hak kazandı. Ayrıca milli gururumuz Ezgi Yılmaz da 11 yıl üst üste yenilmezlik serisi bulunan Avrupa ve Dünya Şampiyonu Finlandiyalı rakibini mağlup ederek bir ilke imza attı.

Uluslararası Antalya Açık Kupası, Avrupa Muaythai Federasyonu tarafından Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Büyükler, gençler ve minikler kategorisinde gerçekleştirilen müsabakada 26 ülkeden 1043 sporcu mücadele etti. Gaziosmanpaşalı sporcular Avrupa Şampiyonluğu elde ederek milli takıma girmeye hak kazandı

Gaziosmanpaşa'dan 31 sporcunun katıldığı mücadelede 22 sporcumuz üç dalda başarı elde ederek göğsümüzü kabarttı. Ülkemizi temsil eden Gaziosmanpaşalı sporcular büyük bir başarıya imza atarak 7 birincilik, 9 ikincilik ve 6 üçüncülük elde etti ve milli takıma girmeye hak kazandı.

Ezgi Yılmaz Dünya Şampiyonu rakibinin 11 yıllık yenilmezlik serisin bozdu

Büyükler kategorisinden 9 sporcu olmak üzere toplam da 15 sporcumuzun milli takıma girmeye hak kazandığı turnuvada Gaziosmanpaşa'nın gururu Ezgi Yılmaz, 11 yıldır rakiplerine yenilmeyen Avrupa ve Dünya şampiyonu Finlandiyalı Satu Mykkanen'i mağlup ederek bir ilke imza attı.