Gaziosmanpa?a'da ilk kez d?zenlenen Kestane Festivali'nde vatanda?lar kestaneye doydu. So?uk havaya ald?r?? etmeyen vatanda?lar kestane alabilmek i?in uzun kuyruklar olu?turdu.

Gaziosmanpa?a Belediyesi ve Sinop Dernekleri Federasyonu (S?NDEF) i?birli?inde Gaziosmanpa?a Meydan?'nda Kestane Festivali d?zenlendi. Etkinli?e TBMM ?dare Amiri ?stanbul Milletvekili Hasan Turan, Sinop Milletvekili Naz?m Mavi?, Sinop Belediye Ba?kan? Bar?? Ayhan, Gaziosmanpa?a Belediye Ba?kan? Hasan Tahsin Usta ve binlerce vatanda? kat?ld?. 2 ton pi?mi? kestanenin da??t?ld??? festivalde Gaziosmanpa?al?lar kestaneye doydu. Ba?kan Usta da tezg?h?n ba??na ge?erek vatanda?lara kestane ikram etti. Festival kapsam?nda sahne alan y?resel ?ark?c?lar ve davul zurna g?sterisi e?li?inde Gaziosmanpa?al?lar keyifli bir pazar g?n? ge?irdi.

"Her ne kadar hava so?uk olsa da sizlerle birlikte daha s?cak bir ortam olu?tu"

Kestane Festivali'ni ilk kez denediklerini dile getiren Gaziosmanpa?a Belediye Ba?kan? Hasan Tahsin Usta, "Biz dernek ba?kan?m?zla Sinoplular G?n?'nde kestane yemeye gittik. O g?n ?ok yo?undu. ?ok fazla f?rsat bulamad?k. Dedik ki bizim Gaziosmanpa?a'da ya?ayan hem?ehrilerimizin de bu lezzeti tatmas? gerekiyor. Gaziosmanpa?a'ya Sinop'tan kestane getirelim dediler. Biz de ev sahipli?i yapal?m dedik. Her ne kadar hava so?uk olsa da sizlerle birlikte daha s?cak bir ortam olu?tu. Bu meydanlarda ?ok kez farkl? organizasyonlara ev sahipli?i yapmaya ?al??t?k ama Kestane Festivali'ni ilk kez deniyoruz. Hava so?uk ??nk? kestane so?uk havada yenir, daha lezzetli olur. Bug?n de tam isabet olmu? " diye konu?tu.

Sinop'un ?eker kestanesinin me?hur oldu?unu ifade eden kestaneci B?lent ?elik, "Her sene oldu?u gibi bu sene de kestanemizi ikram ediyoruz. 'Yemeyen kalmas?n' diyerek da??t?m?n? yap?yoruz. Kestanede ?nemli olan d?zg?nce ?izilmesi. ?izik taraf?n? ?nce ate?e koyuyoruz. ?ki dakika sonra ?eviriyoruz. G?zelce a??l?yor. Kestanede Sinop'un ?eker kestanesi me?hurdur" ?eklinde konu?tu.

Vatanda?lar festivalden memnun

?ocuklar? i?in s?rada bekledi?ini s?yleyen Nisa Nur ise, "?ocuklar kestaneyi ?ok istiyorlard?. ?ok seviyorlar. Ben Bursa'n?n kestanesi me?hur diye biliyorum. Belediye ba?kan?m?zdan memnunuz. Festival i?in kendisine te?ekk?r ediyoruz" dedi.

Kestanenin s?cak yenmesini tavsiye eden Ahmet Furkan Ertu?rul, "Burada kestane s?ras? bekliyorum. Kestane yiyece?im. Baya?? kalabal?k. Kestane s?cak olacak. Tavsiye ederim. Gaziosmanpa?a Belediyesine te?ekk?r ederim" dedi.