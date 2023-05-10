Gaziosmanpaşalılar Togg ile buluştu

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hizmete alınan Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Gaziosmanpaşalı vatandaşlarla buluşturuldu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın kullandığı otomobile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobil Togg, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hizmete alındı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın şoför koltuğunda oturduğu Togg, Gaziosmanpaşa Meydanı'na getirilerek vatandaşın ilgisine sunuldu. Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girerek adeta birbirleriyle yarıştı.

"Bugün ilk kez yerli ve milli bir araca binmenin gururunu yaşadım''

Meydanda bir açıklama gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ‘‘İnsanın hayatında çok anlamlı ve önemli anlar vardır. Bugün ilk kez yerli ve milli bir araca binmenin gururunu yaşadım. Öncelikle bu aracın Türkiye'ye kazandırılmasında çok büyük bir emek ortaya koyan başta Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen Türk mühendis ve iş adamlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gaziosmanpaşa Meydanı'ndan bu gururu bize yaşatan her Türk vatandaşımızı yürekten kutluyorum. Tabii ki daha fazlasını yapmak ve ülkemize kazandırmak yeni gençlerin, Teknofest gençlerinin işi. O ışığı da gençlerimizde görüyoruz. Gaziosmanpaşa'nın Togg'la buluşması, Gaziosmanpaşa'ya ayrı bir renk kattı. Togg ülkemize hayırlı olsun. Herkesin Togg'la buluşmasını temenni ediyorum'' dedi.

"Gururumuzu tarif edemiyorum''

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaş Nihat Sevinç, "Çok memnun ve gururluyuz. Kızım da Togg'a yazılmıştı. Kendisine de çıktı, ilk 900 kişi içerisindeyiz. Gururumuzu tarif edemiyorum. İnanmışlığın vermiş olduğu bir beceri, başarmak için önce inanmak lazım. Bunu, bu inanışın bir başarısı olarak görüyorum'' şeklinde konuştu.

Bir diğer vatandaş Hande Günsan ise, "Hep başka ülkelerin ürettiği araçlarını kıskanırdık. Hep Almanya'yı kıskanıyoruz ya, biz cami kapatma, türban savaşı derken sanayiyi kurdular, araç ürettiler. Çok gururluyuz, bu işte emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Yurtdışında da bizim için güzel temsilci olacak'' ifadelerini kullandı.