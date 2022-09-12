Gaziosmanpaşalıların açık havada sinema keyfi

Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, açık hava sinemasının keyfini aileleriyle birlikte doyasıya yaşıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini her hafta sonu vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Açık Hava Sinema Günleri” ile her Cumartesi farklı bir noktada Gaziosmanpaşalıları beyaz perde ile buluşturuyor. Bu kapsamda sinema etkinlikleri, Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Parkı'nda düzenlenen program ile devam etti. Yeşilçam sinemasının ödüllü filmlerinden Çöpçüler Kralı'nın gösterimine aileler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da parkta vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinliğe ailesiyle birlikte katılan Mesut Turan, “Bu etkinlikler çocuklar için çok güzel. Eğlence oluyor onlar için. Güzel oluyor yani biz memnunuz. Çocuğumla eşim yanımda, onlarla sinema izlemek çok farklı. İlk, nişanlılık dönemimizde film izlemiştik. Her şey için çok sağ olun” dedi.

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya teşekkür eden mahalle sakinlerinden Sabri Özmaden, “Çok iyi bir etkinlik, Çoluk çocuk herkes eğleniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.