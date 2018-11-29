Gebze'de çöken viyadükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde viyadük inşaatında dün meydana gelen beton çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Öztürk Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz'ın kardeşi ve çocukları tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı kapsamında yapımı süren viyadük inşaatında dün meydana gelen beton çökmesi sonucu hayatını kaybeden Öztürk Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. Ümraniye Ihlamurkuyu Camii'nde düzenlenen törene Öztürk Yılmaz'ın kardeşi Sercan Yılmaz, çocukları Batuhan Yılmaz ve İrem Yılmaz, çok sayıda akrabası ile arkadaşları katıldı. Cenaze töreni sırasında işçinin kardeşinin ve çocuklarının tabuta sarılarak gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri dağladı. Yılmaz için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Alınan helalliğin ardından Yılmaz'ın cenazesi Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.