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Gebzespor, Kozan'a galibiyet için gidiyor

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta sıkıntılı günler geçiren Gebzespor, 26. hafta maçında konuk ettiği Artvin Hopa'yı 2-1 yenerek 49 gün sonra galibiyetle tanıştı ve kötü gidişe dur dedi. Gebzespor Asbaşkanı Ersen Dikmen, "Hafta sonu deplasmanda karşılaşacağımız Koza Belediye maçından da puan veya puanlarla döneceğiz" dedi.


Gebzespor Asbaşkanı Ersen Dikmen, "Ligde uzun süredir hem kendi sahamızda hem de deplasmanda iyi futbol oynamamıza rağmen bir türlü galibiyet alamıyorduk. Ama hafta sonu bu kötü gidişe kendi sahamızda Artvin Hopaspor'u 2-1 yenerek dur dedik. Artvin maçında cezamız nedeniyle taraftarlarımız bize stat dışından destek verdiler. Bu galibiyeti ilk önce onlara hediye ediyoruz. Her zaman kötü gidişe rağmen sonuna kadar takımını destekleyen Gebzespor taraftarımızdan ne kadar övgü ile söz etsek azdır" dedi.


Dikmen, "İnşallah Artvin Hopa maçıyla başlayan galibiyetimiz pazar günü deplasmanda oynayacağımız Kozan Belediye maçı ile devam edecektir. Bu zorlu deplasmanda da alacağımız puan veya puanlarla üst sıralara doğru çıkışımız sürecektir" diye konuştu.

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