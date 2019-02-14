Geç menopoz ile kadınların ömrü arasındaki ilişki

Dr. Fatih Şendağ, geç menopoza girmenin daha uzun bir ömür yaşanacağı anlamına gelmediğini belirterek, "Daha uzun bir ömür yaşayacağınız anlamına gelmez. Menopoz ile bağlantılı bir durum değildir" dedi.

Bir kadının adet döngüsünün bittiği döneme menopoz, bu noktaya yaklaşmış dönemlere ise menopoza geçiş dönemi adı verildiğini belirten Dr. Fatih Şendağ, menopoz döneminin ergenlikle başlayan üreme yıllarının bittiği dönem olduğunu ifade ederek, menopoza geç girmenin kadın ömrüne etkisi hakkında bilgiler sundu.

Prof. Dr. Fatih Şendağ, "Yumurtalıklar tarafından üretilen hormona 'östrojen hormonu' denir. Yumurtalıklar ergenlik döneminden menopoz dönemine kadar östrojen hormonu üretirler. Östrojen bütün adet döngüsü sırasında üretilir ve endometriumun her ay kalınlaşmasına sebep olan hormon budur" dedi.

"Yumurta döllenmezse gebelik oluşmaz"

Adet döngüsünün yaklaşık 14'üncü gününde yumurtalıklardan bir yumurtanın salıverildiğini, bu yumurtanın tüplerden birine doğru yol aldığını anlatan Prof. Dr. Fatih Şendağ, "Eğer yumurta döllenmez ise gebelik oluşmaz. Bu durumda, hormon düzeyleri düşer. Bu durum, uterusa dökülmesi sinyalini verir, bu da adet olmanın sebebidir" şeklinde açıkladı.

Östrojen ve menstural değişiklikler

Menopoz dönemi yaklaştıkça, yumurtalıkların daha az östrojen hormonu üretmeye başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Fatih Şendağ, menopozun yaklaştığını gösteren en önemli belirtinin ise adet döngüsündeki değişiklikler olduğunu dile getirdi.

Bu dönemde bir veya daha çok adet döngüsünün atlanabileceğini, adetlerde yoğunluk bakımından bir azalma veya çoğalma olabileceğini ve adet kanamasının normalden uzun veya kısa olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Fatih Şendağ, "Menopoz dönemine yaklaşırken adet kanamalarında değişiklikler olabilir ancak, normal olmayan kanamalar konusunda yine de dikkatli olmakta fayda vardır. Adet döngünüzde değişiklik, pıhtılı ve aşırı kanamanız, kanamanın normalden uzun sürmesi, 3 haftadan daha kısa sürelerde kanama meydana gelmesi, cinsel ilişkinin ardından kanama oluşması gibi durumlarda mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır. Bir noktada yumurtalıklar endometriumu kalınlaştıracak yeteri miktarda östrojen üretmemeye başlarlar. Bu, menstural siklusların bitmesidir" ifadelerini kullandı.

Ortalama yaş 51

Menopoz sonrası diğer salgı bezlerinin ve vücut tarafından az bir miktarda östrojenin üretilmeye devam edildiğinin altını çizen Prof. Dr. Fatih Şendağ, aşırı kilolu kadınlarda menopoz belirtilerinin yaşanmayabileceğini, çünkü ekstra vücut yağları sayesinde yumurtalıkların çalışamamaya başladıktan sonra dahi östrojen üretilmeye devam edilebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Şendağ, menopoza girmek için ortalama yaşın 51 olduğunu, erken ya da geç menopoza girmenin farklı nedenleri olabileceğini ifade etti.

"Geç menopoz uzun ömür demek değildir"

Geç menopoza girmenin daha uzun bir ömür yaşanacağı anlamına gelmediğini anlatan Prof. Dr. Fatih Şendağ, ‘'Konu hakkında doğru bilinen yanlışlardan birisi de budur. Nitekim daha uzun vadede yüksek östrojen etkisi altında kalmak, bir nebze genç görünmenizi sağlasa da kısacası daha uzun bir ömür yaşayacağınız anlamına gelmez. Menopoz ile bağlantılı bir durum değildir'' diyerek sözlerini noktaladı.