Gece boyu yağan kar müthiş manzaralar oluşturdu

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, gece boyunca devam etti. Kentin çeşitli yerlerinde birbirinden güzel manzaralar oluşturan kar, adeta büyüledi.

İstanbul'da dünden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, şehrin genelini beyaza bürüdü. Gece boyunca yağan kar yağışı şehrin çeşitli yerlerinden birbirinden büyüleyici manzaralar oluşturdu. Adeta sessizliğe bürünen şehirde, kar farklı görüntüler oluşturdu. Bazı yerlerde tipi şeklinde yağan kar, bazı yerlerde sakin bir şekilde yağdı. Kar yağışının caddeleri, sokakları ve araçları beyaza bürüdüğü sokaklar, birbirinden güzel manzaralar oluşturdu.