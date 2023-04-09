Gecekondusu yandı, gözyaşlarıyla anlattı

Arnavutköy'de çıkan yangında bir gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evi tamamen kül olan Hanife Aydın ise yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

Yangın, Arnavutköy Tayakadın Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen nedenle gecekondunun tavan kısmı bir anda yanmaya başladı. O sırada evde olan Hanife Aydın torununu alıp dışarı kaçtı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bitişiğinde bulunan ahırdaki hayvanlar ise komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken Hanife Aydın'a ait ev kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Hanife Aydın, "Eve girince yanan tavan yere düştü. Bu gece torunumla kaldım. Yangın çıkınca torunumu alıp evden kaçtım. Hayvanlarımı komşular kurtardı. Bir şeyim kalmadı. Geçen yılda bahçeden tutuşmuştu. Çobanlara sigara atmayın diyordum. Onlar inadına atıyorlardı. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Bir yere gitmem. Çadır kurar yatarım" dedi.