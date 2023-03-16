Geçen yıl konut fiyatlarının en çok arttığı ülkeler açıklandı

Türkiye konut fiyat artışında ilk sırada yer aldı.

Dünya üzerindeki 56 ülkeyi kapsayan konut araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.2022 yılında konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeler arasında Türkiye zirvede yer aldı. 2022 yılında Türkiye'de gerçekleşen nominal fiyat artışı yüzde 160.6 olarak gerçekleşti.

Ajans Press'in uluslararası emlak danışmanlık firması Knight Frank verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye konut fiyat artışında zirveye yerleşti. İkinci sırada yüzde 25,5'lik artışla Slovakya'nın yer aldığı sıralamada, Çekya yüzde 23.5, İzlanda yüzde 22.9, Estonya yüzde 21, ABD yüzde 20.6, Macaristan yüzde 19.5, Letonya yüzde 17.3, Slovenya yüzde 16.9, ve Kanada yüzde 16.7 ile ilk on içerisinde yer alan ülkeler oldu.

56 ülke ve bölgeyi kapsayan araştırmada, Türkiye'de yüksek enflasyon vurgusu yapılırken, nominal fiyat artışının yüzde 189.2 fakat enflasyondan arındırılmış reel fiyat değişiminin ise yüzde 57.6 olduğu belirtildi. Konut fiyatlarının dünya genelinde en çok gerilediği ülkeler ise Güney Kore, Hong Kong ve Peru oldu.

Konutlarda rekor konuşulma

Medya takip kurumunun, konut araştırması ve konut satışlarının medya karnesini inceledi. Ajans Press'in Yazılı Basın, TV kanalları ve Web mecralarını incelediği araştırmada, 2022 yılında konut satışları ile alakalı 138 bin 474 haber yansıması tespit edildi. Yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından ortaya çıkan konut ihtiyacı ise son bir ay içerisinde 102 bin 526 haber ile medyada yer aldı.