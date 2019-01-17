Geçen yıl yabancılara 39 bin 663 konut satıldı

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, konut satış istatistiklerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılında sadece yabancılara satılan konut sayısının 39 bin 663 olduğu görüldü. Ülke uyruklarına göre bakıldığında ise en çok konut satışının 8 bin 205 konut ile Iraklı vatandaşlara yapıldığı saptandı. Irak'ı 3 bin 652 konut ile İran, 2 bin 718 konut ile Suudi Arabistan, 2 bin 297 konut ile Rusya ve 2 bin 199 konut ile Kuveyt izledi.

İmar barışı gündemde yer aldı

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen incelemede, son bir yıl içerisinde, konut başlığı altında 99 bin 696 haberin yazılı basında yansıma bulduğu tespit edildi. Yazılı basına yansıyan haberler incelendiğinde, en çok konuşulan başlığın 14 bin 983 haberle imar barışı olduğu tespit edildi.