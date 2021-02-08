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Gedson Fernandes 33 numarayı seçti

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Gedson Fernandes, takımda 33 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Gedson Fernandes, takımda 33 numaralı formayı giyecek.


Galatasaray'ın devre arası transfer döneminin son günlerinde Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in 33 numaralı forma ile mücadele edeceğini açıklandı. Karantina süresi dolan ve bugün takımla ilk kez çalışmalara başlayan Portekizli yıldız, kulübün sosyal medya hesaplarından bu sezon mücadele edeceği formayla ile poz verdi.

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