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Gedson Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi

Galatasaray’ın yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ambulans uçakla İstanbul’a geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ambulans uçakla İstanbul'a geldi. Korona virüs testi pozitif çıkan Fernandes ambulansa binerek havalimanınan ayrıldı.


Galatasaray'ın kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Benfica'nın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes'in korona virüs testi pozitif çıkmıştı. İngiltere'nin Londra şehrinden ambulans uçakla gelen 22 yaşındaki futbolcu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Portekizli futbolcu kendisi için hazırlanan ambulansa binerek polis eşliğinde hastaneye gitti.


Gedson Fernandes'i karşılaşmaya Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak geldi.

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