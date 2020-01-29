Geleceğe Giriş Genç Yetenek programı 20'ye yakın üniversitede öğrencisiyle buluşacak

Bilişim teknolojileri alanında sektörün ihtiyaç duyduğu genç yeteneklere destek sağlayan Doğuş Teknoloji, Geleceğe Giriş Genç Yetenek programı ile İstanbul'un yanı sıra Anadolu'da yer alan üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere hem staj imkanı hem de kariyer fırsatı sunacak. Şirket, bu kapsamda 13 Şubat-15 Nisan tarihleri arasında 20'ye yakın üniversiteye ziyarette bulunmayı hedefliyor.

Bilişim teknolojileri alanında sektörün ihtiyaç duyduğu genç yeteneklere destek sağlayan Doğuş Teknoloji, bu kapsamda hayata geçirdiği Geleceğe Giriş Genç Yetenek programıyla çok sayıda öğrenciye staj ve iş imkanı sağlayacak. Üniversite öğrenimi devam ettiği sırada söz konusu programa kayıt olan öğrencilerin arasından başarılı olanlar, öğrenimlerini tamamladıktan sonra da Doğuş Teknoloji'nin farklı departmanlarında çalışma imkanı da elde edecek. Özellikle yeni mezun statüsündeki işe alımlarını söz konusu program aracılığıyla gerçekleştiren Doğuş Teknoloji, bu kapsamda daha fazla üniversite öğrencisine ulaşmayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamada şirket, bu hedefi doğrultusunda da 13 Şubat-15 Nisan tarihleri arasında da 20'ye yakın üniversiteyi ziyaret ederek programı tanıtmayı planlıyor. Tüm bunlarla birlikte program kapsamında bu yıla ilişkin başvuruların da 13 Şubat tarihinden sonra başlaması bekleniyor.

Türkiye'deki 111 farklı üniversiteden 3 bine yakın öğrenci başvurdu

2016 yılında hayata geçirilen Geleceğe Giriş staj programına; iki, üç ve dördüncü sınıfta öğrenim gören üniversite öğrencileri gelecegegiris.com web adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvurunun ardından öğrenciler online teknik bir sınava giriyor. Sınavdan başarıyla geçen öğrenciler ise Doğuş Teknoloji'nin ofisinde gerçekleştirilen grup çalışmasına davet ediliyor. Söz konusu çalışmanın ardından staj yapmaya hak kazanan öğrencilerden başarılı olanlar, 2-3 aylık staj dönemlerini uzatma hakkı kazanabiliyor. Söz konusu öğrenciler arasından bazıları da şirketin farklı departmanlarında istihdam edilebiliyor.

Geleceğe Giriş programına faaliyetlerine başladığı 2017 yılından bu yana Türkiye'deki 111 farklı üniversitede öğrenim gören 2 bin 898 öğrenci başvuruda bulundu, söz konusu öğrencilerden 139'u şirketin farklı departmanlarında staj yapmaya hak kazandı, 42'si Doğuş Teknoloji'nin farklı departmanlarında istihdam edildi. Programa ağırlıklı olarak; lisans öğrenimi için bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği ve matematik mühendisliği bölümlerini tercih eden öğrenciler başvurdu.