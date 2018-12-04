Geleceği yazan kadınlar Dijital Zeka'yı test ediyor

Turkcell, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde hayata geçirdiği ‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi' dünya çapındaki çalışmalara dahil olmaya başladı.

Turkcell'in yerli insan kaynağı yetiştirme ve kadınları geleceğin teknolojileri konusunda istihdama kazandırma hedefiyle, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde hayata geçirdiği ‘Geleceği Yazan Kadınlar Projesi' dünya çapındaki çalışmalara dahil olmaya başladı. Geleceği Yazan Kadınları Projesi dahilinde yüksek başarı gösteren ve Turkcell'de 8 aydır 'Yazılım Test Uzmanı' olarak istihdam edilen 20 kadın, DQ Enstitüsü'nün kurucusu ve Dijital Zeka projesinin üreticisi Dr. Yuhyun Park ile Turkcell'de buluştu. Dr. Park, 8-12 yaş aralığındaki çocukların dijital dünyanın riskleriyle baş edebilmeleri ve bu yeni oluşumun gereklerine uyum sağlamaları için, OECD, IEEE ve WEF tarafından dijital okuryazarlık konusunda dünya standardı kabul edilen Dijital Zeka - DQ'yu testçi kadınlara anlattı ve sonrasında Turkcell tarafından Türkçeleştirilen ve Türkiye'ye uyumlu hale getirilen platformu bir hafta boyunca test etmeleri için Geleceği Yazan Kadınlar'a emanet etti.

"Fiziksel dergi artık, çalışmayan tablet demek"

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, "Bugün 1 yaşındaki bir çocuk için fiziksel bir dergi, çalışmayan bir tabletten başka bir şey değil. Onlara fiziksel dergiyi anlatmakta güçlük çekeceğimiz günler olacak” dedi.

Bu sebeple Dijital Zeka'nın Türkiye'deki öncüsü olduklarını söyleyen Ayşem Ertopuz, şöyle konuştu: "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin her aşaması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. 1 yıllık yoğun bir eğitimi başarıyla tamamlayan kadınlarımızı, Turkcell bünyesinde test uzmanı olarak istihdam ettik. Uzun bir süredir Turkcell'in BiP, fizy, TV+, Hesabım, Upcall, Yaani, Dergilik ve Lifebox gibi dünyayla yarışan ürün ve servisleri yazılımcı kadınlarımız tarafından test ediliyordu. Beklediğimizin ötesinde başarı gösteren bir süreç oldu ve onların tespitleri sayesinde bugün tüm bu uygulamalar çok daha mükemmel çalışıyor. Şimdi bu bilgi ve tecrübelerini bir kez daha değerlendirmek için tüm dünyada örnek gösterilen Dijital Zeka platformunun Türkçe versiyonunu onlara emanet ediyoruz. Eminim ki onların güzel elleri değdiğinde, platform çok daha iyi hale gelecek. Onların gözlerinde üretmenin verdiği gururu, özgüveni ve ışıltıyı görmek bizim için çok değerli".

"Kadınların gücüne inanıyorum"

Dr. Park, yaptığı konuşmada, "Kadınların gücüne inanıyorum. Türkiye'de dijital devrimi gerçekleştirecek sizler olacaksınız" dedi.

Dijital evrenin, sadece Türkiye'de ve Singapur'da değil tüm dünyada kullanılan ortak yepyeni bir platform olduğunu söyleyen Dr. Park şunları söyledi: "Çocuklar aile desteği ve herhangi bir eğitim almadan dijital dünyaya adım atıyor. Dijital Zeka ile herkesi etkileyen ve bütün yetkinlik alanlarını içeren bu dünya için ortak bir çerçeve oluşturmak ve her ülkeye uyarlayabilmek için yola çıktık. Güney Kore'de de tıpkı sizin gibi annelerden oluşan bir grupla işe başladık. Kadınlar bu başarının arkasındaki temel güç oldu. Türkiye'yi temsil eden buradaki 20 kadın, sağlıklı ve güvenli dijital eğitim ekosisteminin öncüsü olacak".

Yazılım test uzmanı kadınlar, DQ'nun Türkçe versiyonu üzerinde test çalışmaları yapacak. Testler sonrasında halen 30 ülkede 38 bin çocuğa ulaşan DQ, Türkiye'de Turkcell'in desteğiyle çocuklarımızın en güvenilir eğitim kaynağı olarak kullanılacak.