''Geleceğimizi sizler şekillendireceksiniz''

HKÜ 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı açılış töreninde konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, ''Ülkemizin geleceğini Ay Yıldızlı Bayrak altında sizler şekillendireceksiniz'' dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı törenle açıldı. Tören, pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenirken 3 bin kişilik oturum alanına ve açık havaya sahip HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi'ne 500'e yakın öğrenci alınarak, sosyal mesafe kuralları uygulandı.

Açılış töreninde Kalyon Holding Yönetim Kurulu ve HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, ''Ülkemizin geleceğini Ay Yıldızlı Bayrak altında sizler şekillendireceksiniz'' diyerek üniversite öğrencilerine şu tavsiyelerde bulundu: ''Kendi köklerini unutmayan, değerlerinden kopmayan, evrensel değerleri geleneğimizle harmanlayan, geleceğe yön veren, araştırmacı, yenilikçi, bilim, kültür ve sanatla donatılmış bireyler olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine sizler yön vereceksiniz”.