Geleceğin bilim insanı olacaklar

Bilim insanlarının yetiştirilmesi için olanaklar sağlamak ve bilimsel alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi himayesinde düzenlenen BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması'nın kazananları belli oldu. Bu yıl ilki düzenlenen ve BAU Beşiktaş Güney Kampüsü'nde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, tıp alanında yaptıkları önemli projeler ile ödüllendirildi. Lise öğrencilerinin tıp ve sağlık bilimleri alanında sunduğu projelerin yanı sıra duayen isimler yaptıkları konuşmalarla bilim ışığında öğrencilere yol gösterip, ilham verdi.

Birincilik İzmir Fen Lisesi'nin

Yarışmada ilk dört dereceyi alan öğrenci ve okullar akademisyen ve bilim insanlarının oluşturduğu jüri tarafından belirlendi. Birinciliği, "Elektroeğirme İle Üretilen Nanoliflerin, Patojenlerin Seçimli Analizine Yönelik Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması" isimli projeyle İzmir Fen Lisesi öğrencileri Kamil Kapan ve Şiir Öcal kazandı. İkinciliği, "Büyüme Hormonu Eksiklikleri İçin Olası Alternatif Bir Tedavi" projesi ile Nazilli Fen Lisesi öğrencisi Berke Can Erel kazandı. Üçüncülük ödülü " Kumaşların Bazı Mekanik Özelliklerinin Doğal Maddeler Kullanılarak Geliştirilmesi” isimli proje ile yenilikçi bir yöntem geliştiren Özel Aden Fen Lisesi öğrencisi Ayşenaz Uzun'un oldu. Yarışmada mansiyon ödülünün sahibi ise; Biyouyumlu Chia-Kitosan Boncuklarının Hazırlanması ve Karnitin Enkapsülasyonu projesi ile Saint Joseph Fransız Lisesi'nden Fulya Boybeyi ve Aslı Gülener oldu.

Öğrencilerin, birbirinden başarılı projeleri ortaya koydukları BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması'nda ödül alan başarılı projeler Bahçeşehir Üniversite bünyesinde detaylandırılarak, bilimsel çalışmalara devam edilecek.