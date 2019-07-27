Geleceğin drone pilotları Eyüpsultan'da yetişiyor

Gençler ve çocuklar, yeni teknolojilerle ilgili aldıkları eğitimler sayesinde geleceğe daha bir umutla bakıyorlar.

12 yaş ve üstü bireylere yönelik olarak başlatılan Drone Okulu eğitimleri, tam donanımlı olarak hazırlanan atölyede sürüyor. Atölye çalışmalarında öncelikle öğrencilere drone yapımı öğretiliyor. A'dan Z'ye drone'un tüm parçaları öğrenciler tarafından birleştiriliyor.

Pilotaj eğitimi alıyorlar

Kendi drone'unu yapan öğrenciler sonrasında drone kullanımı için pilotaj eğitimi alıyor. Öğrenciler pilotaj eğitimini ilk olarak simülasyonda alıyorlar. Burada uzmanlaşan öğrenciler sonrasında açık havada kendi yaptıkları drone'ları uçuruyor. Eğitimler hafta sonu cumartesi ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. 3 hafta süren eğitimleri tamamlayan öğrencilere İHA-0 sertifikası veriliyor.

Eyüpsultan Belediyesi Drone Okulu Sorumlusu Burak Karataş eğitimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Burada öğrencilerimize öncelikle atölyemizde drone yapmayı öğretiyoruz. Daha sonra pilotajlık eğitimi veriyoruz ve kendi yaptıkları drone'u uçurma becerisine sahip oluyorlar” dedi.

“Yaz okulunda 70 öğrenci eğitim aldı”

“Yaz okulunda yaklaşık 70 öğrenciye hizmet verdik. Kendi drone'larını yaptılar ve uçurdular. 12 yaş ve üzeri öğrencilerimiz isterlerse İHA-0 ehliyeti alıp kendilerini geliştirebiliyorlar. Kursumuzda buna da olanak bulabiliyorlar. Derslerimiz çok keyifli geçiyor.”

Eyüpsultan Belediyesi Drone Okulu öncü oldu

“Türkiye'de küçük yaştaki çocuklara yönelik drone eğitimi çok yaygın değil. Buna da burada öncülük etmiş oluyoruz. Öğrencilerimizle ilerleyen süreçte yarışmalarda iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz” dedi.

Drone Okulu'nda eğitimlere devam eden Emir Efe Evmez isimli öğrenci yaklaşık 2 senedir Eyüpsultan Belediyesinin düzenlediği kurslara katıldığını belirterek şunları söyledi; “Bu sene de drone pilotajlık ve programlama dersleri alıyorum. Eğitimlerden çok memnunum. Tüm arkadaşlarımın buraya gelip eğitimlere katılmasını tavsiye ederim” dedi.

Yaklaşık 1,5 yıldır Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen kurslara katıldığını söyleyen Muhammet Selman Doğmaz isimli öğrenci ise şöyle konuştu; “Robot Atölyesi'ne ve Drone Pilotajlık eğitimlerine devam ediyorum. Burada çok iyi eğitim alıyoruz. Öncelikle Eyüpsultan Belediye Başkanımıza ve öğretmenlerime çok teşekkürler ediyorum” dedi.