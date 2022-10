Geleceğin E Hali Kongresi ‘Havandan Dijitale' sloganıyla gerçekleştiriliyor

Eczacılık sektörünün geçmişten geleceğe dönüşümünün ele alındığı ‘Geleceğin E Hali' kongresi başladı. Kongrede yapılan oturumlarda eczacıların yaşadığı sorunlar, halkın ilaca erişimindeki engeller ve eczacılıkta dijitalleşme gibi konular ele alınıyor.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından düzenlenen günümüzün en büyük eczacılık buluşmalarından ‘Geleceğin E Hali', ‘Havandan Dijitale' sloganıyla İstanbul Kongre Merkezi (ICC)'de başladı. Program kapsamında 3 gün boyunca; 4 salonda 65 bilimsel oturum gerçekleşecek, bu oturumlarda ulusal ve uluslararası alanında uzman 115 konuşmacı görev alıyor. Kongrenin fuaye alanında yaklaşık 100 firma stantlarıyla yer alacak, firmaların dijitalleşen çeşitli uygulamaları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kongrenin konsept alanında 120 yıllık Yeni Moda Eczanesi'nden esinlenerek oluşturulan geleneksel eczaneden, dijital eczaneye geçişi anlatan alan bulunuyor. Özel ses ve görsel efektler kullanılarak oluşturulan alanda ‘Geleceğin Eczanesi'ni deneyimleme fırsatı sunuluyor.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda eczacıların yaşadığı sorunlar, eczanelerin zaman içinde dijitalleşerek yaşadığı değişim, eczane dışında satılan tıbbi ürünler hakkında halkın bilinçlendirilmesi gibi konular ele alındı.

‘'Bitkisel ilaçların halka sunumu eczane dışında ise sağlıkta risk oluşturmaktadır''

Eczane dışı tıbbi ürünlerin tehlikesinden bahseden Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. Kazım Aykanat, ‘'Türkiye'de bitkisel ilaçların sunumunda eczanelerin yetkili ve sorumlu olduğu, 2010 yılında yürürlüğe konulan Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği ile yasal bir zemine kavuşmuştur. Ancak bitkisel ilaç tanımı ve sınıflandırması açısından mevzuatta bulunan boşluklar kullanılarak, halka yapılan sunumlar ciddi sağlık riskleri oluşturmaktadır. Tarım Bakanlığı ruhsatlı ürünlerin ve yasal prosedürlerinin yeniden tanımlamasını sağlamak gerekmektedir. Etkinlik ve yan etkileri nedeniyle, içinde etken madde içeren tüm ürünler, halk sağlığını korumak için doktor önerisiyle, Sağlık Bakanlığı onay ve denetiminde veya 7/24 birinci basamak sağlık hizmetini büyük bir özveri ve güvenle veren, aldığı eğitimlerle bu alanlarda uzmanlaşan, meslek etiği içerisinde önce danışanını düşünen eczacı danışmanlığında sadece eczanelerde satılmalıdır'' dedi.

‘'Eczacılara duyulan güven duygusunu korumak ve devam ettirmek mecburiyetindeyiz''

PGED Onursal Başkanı Ecz. Armağan Ener ise yaptığı konuşmada, "Biyoteknolojideki son gelişmeler, sağlıkta yapay zeka kullanımı, sağlık bilimlerinde dijital dönüşüm konuları, ilaç endüstrisinin geleceği, Eczacılığa bakışımızda, eczane yapılarımızda farklı anlayışları algılamamızı ve bu yönde hazırlıklar yapmamızı gerektiriyor. Çünkü bir Dijital Devrim sürecindeyiz. Daha önce yaşamadığımız kadar hızlı, ön görülemeyecek boyutta ve hiçbir zaman deneyimlemediğimiz dijital bir Dünyanın içindeyiz artık. Kendimizi bu dijital devrime hazırlamak Danışman Eczacı kimliğimizi geliştirmek ve Eczacılara duyulan güven duygusunu korumak ve devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Geleceğin E-Hali Kongremizde tüm sektörümüzle, meslektaşlarımızla sağlıkta geleceğe, dijital dönüşüme yön bulmaya çalışacağız. Havandan Dijitale dönüşümün hikayesini yazacağız" şeklinde konuştu.

"Kongrenin teması Havandan Dijitale"

Kongre Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran ise kongre ile ilgili konuşmasında, “Eczacılık alanının en yüksek katılımlı kongresi olan, sosyal ve bilimsel buluşmanın zirvesi Geleceğin E hali'nin bilimsel programını 2022 yılı için daha da dinamik, interaktif, katılımcı ve ‘'Havandan Dijitale'' teması ile planladık. Son iki yıldır Pandeminin E Hali ve Bilimin E hali isimleri ile online ve hibrit olarak gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizden sonra 3 salonda 8 bine yakın eczacımızla, sektör paydaşları ile, hekimlerle, öğrencilerle birlikte on bine yakın bir katılımcı ile buluşmak mükemmel'' ifadelerini kullandı.

‘'İlaç yokluğunun sebebi eczacılarınız değildir''

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Genel Sekreteri Ecz. Şule Dilek Yağcı Tüysüz de eczacıların ilaca ulaşmasında sorunlar yaşandığına dikkat çekti. Tüysüz, ‘'Hastalarımızın ilaca erişim hakkının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması için artık kalıcı önlemlerin alınması gerekmektedir. Maliyetlerinin karşılanmadığı gerekçesiyle, çok sayıda ilaç firması ürettiği ve ithal ettiği ilaçları ya hiç getirmemekte ya da çok az, hastaların ihtiyaçlarını karşılayamayacak miktarda piyasa vermektedir. Halkın ilaca erişiminde büyük sorunlara neden olan İlaç Fiyat Kararnamesi yeniden düzenlenmelidir. Euro kuru nedeniyle ortaya çıkan ilaç yoklarının önüne geçilmelidir. Eczacılar bulunamayan ilaçlar nedeniyle özellikle nöbetlerde çok zor zamanlar geçirmektedir, hastalarla karşı karşıya gelmektedir. Unutulmamalıdır ki, ilaç yokluğunun sebebi eczacılarınız değildir'' diye konuştu.

Eczacılar 27 Kasım'da Ankara mitinginde buluşuyor

Ecz. Şule Dilek Yağcı Tüysüz, eczacılıkta yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla Türk Eczacılar Birliği'nin organize edeceği mitinginde duyurusunu yaptı. Tüysüz, mitingin Ankara'da 27 Kasım Pazar günü yapılacağını söyledi.

‘'Eczanelerimiz teknolojiye paralel olarak şekillenmektedir''

Geleceğin E Hali Düzenleme Kurulu Üyesi Ecz. Neylan Zırhlıoğlu, ‘'Gelecek çok hızlı gelmekte, eskiden yeni teknolojik gelişmelerin gerçekleşmesi yıllar alırken, şimdi uyuyup uyanıyoruz ve yeniliklerle karşılaşıyoruz. Hayatın gerisinde kalmamak için, her an kendimizi güncel tutmak durumundayız. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de dönüşüm kaçınılmaz. Sağlıkta dönüşüme, değişen tüketici alışkanlıklarına ve teknolojiye paralel olarak eczanelerimiz de şekillenmekte ve şekillenmeye devam edecek'' dedi.

‘'İlaç Fiyat Kararnamesi günümüz koşullarına uygun şekilde güncellenmelidir''

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Saymanı Ecz. Ümit Ferzan Özgörür, ‘'14 Şubat 2004 tarihinden itibaren uygulanan referans fiyat uygulaması ile her yıl Avrupa Birliği ülkeleri arasında bakanlıkça belirlenen 5 ülkedeki (Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz) ürün fiyatları referans alınarak Avrupa'daki en ucuz ilaç fiyatı Euro kuru üzerinden tespit edilmiştir. İlaç Fiyat Kararnamesi'nde 2004 yılında güncel Euro kuru 1,63 TL olarak belirlenmiş, Temmuz 2022 tarihi itibari ile ise Euro kuru 7,86 TL olarak güncellenmiştir. 2004 yılında belirlenen Euro kuru günün koşullarına uygunluk gösterirken mevcut İlaç Fiyat Kararnamesi'nde belirlenen Euro kuru ne yazık ki günümüz şartlarının çok altında kalmaktadır. Bu sebeple ithal ilaçların temininde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sorunun kalıcı çözümü için 4. ve 5. kademe ilaçlara uygulanan eczacı kar oranlarının artırılması ve İlaç Fiyat Kararnamesi'ndeki kademelerin öncelikle günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi ve her yıl periyodik olarak enflasyon oranında güncellenmesi gerekmektedir''