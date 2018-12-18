Geleceğin karikatüristleri Eyüpsultan'da yetişiyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Eyüpsultan Karikatür Okulu'nda eğitimler başladı. Yetenek sınavı ile seçilen 24 öğrencinin Hasan Nail Canat Sanat Akademisi'nde ücretsiz olarak eğitim aldığı Karikatür Okulu'nda eğitimler 30 hafta devam edecek.

Geleceğin karikatüristlerinin yetişeceği okulda öğrenciler karikatür nedir, amacı nedir, nasıl çizilir gibi temel konular üzerine hem teorik hem de pratik eğitim alıyorlar. İki grup halinde gerçekleştirilen eğitimlere pazar günleri 10.00 - 12.00 saatleri arasında geçen senenin yetenekli öğrencileri katılırken, 12.30 - 14.30 saatleri arasında ise okula bu sene başlayan, yine yetenek sınavı ile seçilmiş öğrenciler devam ediyor.

Karikatür Okulu'nda etkinlik yapmadıklarını, eğitim verdiklerini söyleyen Karikatürist ve eğitmen Ahmet Altay,

“Karikatür Okulu'nun bu ikinci senesi. Bu sene sınıflarımızı 12 yaş ve üzeri tamamen yetenekli öğrencilerden oluşturduk. İki grup halinde devam eden derslerimizin birinci grubunu okula geçen sene başlayan ve yetenekli olan arkadaşlarımızdan oluşturduk. Bu arkadaşlara teknik ve materyal kullanımı üzerine eğitimler veriyoruz. Baskı nasıl oluyor, dijital çizimler, renklendirme, sulu boya, kuru boya teknikleri gibi karikatür sanatının uygulama alanlarının tamamını gösteriyoruz.Okula ilk defa katılan, yine yetenekli arkadaşlar arasından seçerek oluşturduğumuz ikinci grubumuza ise karikatür nedir, mizah nedir gibi temel konuları, çizgi tarzlarını ve tekniklerini gösteriyoruz”dedi.

Öğrenciler karikatür okulu'nu çok seviyor

Karikatür çizmenin kendini mutlu ettiğini belirten Halil İbrahim Karahan,“17 yaşındayım, Başakşehir'den geliyorum. Uğur Temel Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Bu benim Karikatür Okulu'nda 2.senem. Bu sene daha bir üst seviyedeyim. İlk geldiğimde çizim yapamıyordum sadece fikir üretiyordum. Şimdi çizimlerim ilerledi, kendimi geliştirdim. Bu okulun açılmasını sağlayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a teşekkür ederim" dedi.

Melike Sümeyye Aysal ise, “17 yaşındayım, Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. Karikatür Okulu'na Bağcılar'dan geliyorum. Bu benim Karikatür Okulu'ndaki ikinci senem. Kendimi bildim bileli resim çiziyorum. Karikatür Okulu'na da kendimi farklı alanlarda yetiştirmek için geldim. Burada olmayı seviyorum, memnun kaldığım ve faydasını da gördüğüm için yine gelmek istedim” diye konuştu.