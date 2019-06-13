Geleceğin mimarları deneme sınavında ter döktü

Bu bağlamda Cemil Meriç Gençlik ve Kültür Merkezi'nde uzman öğretmenler tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler son deneme sınavında ter döktü.

Genç insan; düşünen, üreten, merak eden, sorgulayan ve hayal kuran yönüyle zihinsel; heyecan, coşku, cesaret yönüyle duygusal; dinçlik, canlılık ve kuvvetlilik yönüyle de bedensel dinamizmin merkezinde olan insandır. Bu sebeple gençler için yapılan hizmetlere oldukça önem veren Ümraniye Belediyesi de gençler için elinden geleni yapıyor ve gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Bu kapsamda Cemil Meriç Gençlik ve Kültür Merkezi'nde uzman öğretmenler tarafından verilen dersler ile öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor. Ezberci eğitim anlayışıyla hareket etmeyen ve öğrencilerin pratik bilgilerle teorik bilgileri eşleştirerek eğitim aldığı kurslarda görev yapan eğitim kadrosu da öğrencileri doğrudan anlayan ve kendilerini öğrencilerin yerine koyan bir yapıya sahip. Belediyenin verdiği YKS kursunda eğitim alan 400 öğrenci, sınava sayılı günler kala son deneme sınavında ter döktü. Ümraniye Belediyesi, kurslarda eğitim alan ve önümüzdeki hafta sonu YKS'ye girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.