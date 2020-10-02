İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geleceğin rehberlerine Eyüpsultan turu

Eyüpsultan Belediyesi’nin, ilçenin manevi mekanlarını, tarihi ve turistik yerlerini en iyi ve en doğru şekilde tanıtmak, bu mekanlarla ilgili en doğru bilgileri aktarmak amacıyla profesyonel rehberler eşliğinde düzenlediği kültür turları devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin, ilçenin manevi mekanlarını, tarihi ve turistik yerlerini en iyi ve en doğru şekilde tanıtmak, bu mekanlarla ilgili en doğru bilgileri aktarmak amacıyla profesyonel rehberler eşliğinde düzenlediği kültür turları devam ediyor.


Kültür Turlarının konukları bu kez, farklı üniversitelerin rehberlik bölümünde okuyan öğrencilerden oluşan 'Geleceğin Rehberleri Platformu' üyesi gençler oldu.


Gelecekte her biri profesyonel turist rehberi olacak gençler, bu gezi sayesinde Eyüpsultan'ı farklı açılardan tanıma imkanı bulurken, bir anlamda da pratik yapma fırsatı buldular.


Tur sonunda gençlere Eyüpsultan Rota Kitapçığı ve Eyüpsultan Belediyesinin yayınlarından hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.