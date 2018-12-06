Geleceğin şampiyon sporcuları Gaziosmanpaşa'da yetişiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi", Gaziosmanpaşa'da başladı. Proje ile ilçedeki 5 bin öğrencinin sportif yeteneklerinin keşfedilmesi ve bu öğrencilerin çeşitli spor dallarına yönlendirilerek geleceğin şampiyonlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, geleceğin genç sporcularını keşfetmeye ve ülkemize yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yetenek taraması ve sporda yönlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşan projenin ilk aşaması Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde başladı. Gaziosmanpaşa'daki ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin spora olan yeteneklerini belirleyen ilk aşamanın başlamasıyla birlikte 5 bin öğrenci yetenek taramasından geçiriliyor ve tarama ölçümleri Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü antrenörleri tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na iletiliyor. İlk aşamanın tamamlanmasının ardından ise öğrencilerin, yetenekleri doğrultusunda uygun bir spor dalına yönlendirilerek eğitim almaları sağlanacak.

Türkiye Spor Seferberliği kapsamında başlatılan proje ile öğrencilerin yaşamları boyunca sporu alışkanlık haline getirebilmeleri ve öğrencilere spor bilinci, spor ahlakı ve spor kültürü kazandırılması hedefleniyor.

Amaç Türk Sporunu daha ileriye taşımak

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde ilk aşama olan yetenek taramasında; fiziksel gelişimi tespit için Vücut Ağırlığı ve Boy Uzunluğu Testi, Esneklik Ölçümü, zorlu koşullara adaptasyona imkân sağlayan Oturma Yüksekliği Ve Kulaç Uzunluğu, Dikey Sıçrama Testi, elleri kullanma becerisini tespit eden El Kavrama (Pençe) Kuvveti Testi, performansı destekleyici en etkili kriter olan Geriye Doğru Sağlık Topu Atma Testi, yorgunluğa karşı iş üretebilme kapasitesini ölçen Çeviklik Testi ve elit sporcu ayrımını oluşturmakta en başarılı yöntem olan 20 Metre Sürat Koşusu testleri yapılıyor. Test sonuçları, her bir öğrenci için özel olarak hazırlanan yetenek karnesine kaydedilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gönderiliyor.

Projenin ikinci aşamasında ise değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerin yetenek düzeyleri ve daha yatkın oldukları sportif alan belirlenecek. Belirlenen sonuçlara göre yetenekli çocuklar, kendileri için uygun sportif branşlara yönlendirilerek temel spor eğitimi alacak. Böylece geleceğin şampiyonları, Türk sporunu daha ileriye taşımak için bugünden yetiştirilecek.

2014 yılında Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı işbirliğiyle başlatılan ve ilçede 3 yıl devam eden “Sporda Yetenek Testi ve Spora Yönlendirme Projesi”, bu kez Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi adıyla hayata geçiriliyor.