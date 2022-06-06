Geleceğin şampiyonları başarıya kulaç attılar

Topçular'da bulunan Eyüpsultan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hafta sonu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme yarışında 7-12 yaş arası sporcular galibiyet için birbirleriyle mücadele etti.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ise performans sporcularının gösterileri izlendi. Yarışma sonrası Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü'nün lisanslı 20 sporcusu tarafından yapılan gösteri büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yarışmaya katılarak havuzda kulaç atan tüm yüzücüleri tebrik ederek madalyalarını verdi.

“10 bin çocuğumuz havuzlardan yararlanacak”

Başkan Deniz Köken burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“İki yüzme havuzumuzdan 5 bin 400 çocuğumuz yararlandı. Yaz Spor Okulumuzla beraber 1 yılını tamamlamadan İnşaallah 10 bin çocuğumuz yüzme havuzlarından yararlanacak. Bu bölgede kalıcı şeyler yapalım istedik. Bölgemize iki yüzme havuzu daha kazandırmamız lazım. Onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu iki tane havuzumuzda ilkokul 4. sınıftan 5. sınıfa geçen tüm öğrencilerimizin yüzmeyi öğrenmesini arzuluyoruz. Bu bizim için çok önemli. Milli Eğitim ile beraber görüşmelerimiz devam ediyor. Herkes ‘Ben yüzme biliyorum' demesi lazım.

Eyüpsultan bireysel sporlarda başarılara imza atacak

Sporcuları tebrik eden Başkan Köken, “İkinci olarak ‘Bisiklete binmeyi biliyorum' demesi lazım. Üçüncü olarak ata binmeyi öğrenmesi lazım. Bununla ilgili manej alanını yaptık. Dördüncü olarak okçuluk veya tenis gibi sporlardan bir tanesini bilerek liseyi bitirsin istiyoruz. Sadece futbol değil, bireysel sporlarda da bir takım konuları öne çıkarmamız lazım. Artık zaten Karate, tekvando ve judo da iyi dereceler alıyor bireysel sporcularımız. Atletizm de yakın zamanda ilçemizin adını uluslararası müsabakalarda çok net olarak duyacaksınız. Bu havuzlar sayesinde yüzmede de Türkiye'de ve Avrupa'da derece alacaksınız İnşaallah. Sporcularımızı tebrik ediyorum, velilerimize de çok çocuklarıyla ilgilendikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Bu arada havuzda eğitim gören 100 çocuk için de kulüp seçmeleri yapıldı. Başkan Deniz Köken yarışmanın tamamlanmasından sonra yüzme havuzunun üst katında bulunan spor salonunu ziyaret ederek karate antrenmanı yapan öğrencileri izledi.