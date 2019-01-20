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'Geleceğin Ustaları 6. Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Zeytinburnu’nda düzenlenen ’Geleceğin Ustaları 6.

Zeytinburnu'nda düzenlenen 'Geleceğin Ustaları 6. Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, ve cilt dallarında toplam 210 eser yarıştı.


Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Geleceğin Ustaları 6. Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması' yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi gördü. Yarışmaya hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, ve cilt dallarında toplam 210 eser katıldı. Hüsn-i Hat dalındaki eserlere dört ayrı kategoride ödül verildi. Eserlerde sülüs, celi sülüs, talik ve celi talik kategorilerinde 1'inci 12 bin lira, 2'nci 8 bin lira, 3'üncüye 6 bin lira ve 4'üncüye de 4 bin lira teşvik ödülü verildi. Ayrıca yarışmaya katılan diğer yarışmacıların eserleri de Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde sergilenmek üzere yerlerini aldı.



“Artık Zeytinburnu yurt dışında da biliniyor”


Ödül töreninde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı ve AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, “Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi ve geleneksel sanatlarla ilgili buradaki organizasyonlar, faaliyetler ve bu organizasyonları uluslararası boyutlara taşıyan Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması. İşte 214 sanatçımız; 61 tanesi yurt dışından geldiler. Artık Zeytinburnu yurt dışında da biliniyor” diye konuştu.

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