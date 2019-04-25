Geleceğin yazarları kitaplarını imzaladı

Çocukların ve gençlerin yazarlık yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen “Gaziosmanpaşa Geleceğin Yazarları Projesi'nin” imza töreni gerçekleşti. Genç yazarlar kendi yazdıkları kitapları imzaladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından gençlerin ve çocukların yazarlık yeteneklerini geliştirmek amacıyla bu yıl 4'üncü kez düzenlenen “Gaziosmanpaşa Geleceğin Yazarları Projesi” Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Gençlerin kaleme aldığı toplam 16 eser, belediye tarafından basılarak kitap haline getirildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Servet Bakırcı'nın katılmış olduğu programda genç yazarlar kendi yazdıkları kitapları imzaladı. Gençler imzalı kitaplarını Başkan Usta'ya hediye etti. Ardından gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Usta, gençlerin yazmış oldukları kitapların hayatları boyunca unutamayacakları bir sermaye olduğunu dile getirdi. Programda yaşıtlarıyla bir araya gelen yazarlar, kitaplarını onlar için de imzalayarak okumanın ve yazmanın önemini vurguladı.

“Bu bir başlangıçtı”

Genç yazarların kitaplarının öneminden bahseden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Her birimiz bu ülkenin dertleriyle dertlenmek zorundayız. Dertleniyorsak o zaman işte bu kitaplar bizlere çok güzel şeyler anlatır. Çünkü bu ülkenin dertlerini dertlenen yazarlarımız bize çok güzel anlamlı sözleri burada aktarma imkanı bulur. Bu bir başlangıçtı. Bu onlar için eminim ki hayat boyu unutamayacakları, onları hayata bağlayan, bilgilerinin artmasına referans olan en önemli sermayedir. Para biter, makam gider, bir gün yaşlanırız ama burada yazdığımız anlamlı fikirler hayat boyu, nesiller boyu devam eder. Onun için biz bu fikirleri önemsiyoruz. Bu gençlerimizin fikirlerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Onlara bu güzel emeklerinden dolayı kocaman bir alkış gönderelim” dedi.

“Benim için çok güzel bir hatıra”

Emeğinin karşılığını aldığını belirten Emir Taş, “Bizim için güzel bir his ve güzel bir imkan. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum çünkü bir emek var. Bir emeğin karşılığını almak gerçekten çok güzel. Benim için çok güzel bir hatıra oldu. Belki de ileride bir şair, yazar olmak için güzel bir şans oluyor. O yüzden mutluyum” diye konuştu.

Kitabının basılmasından mutluluk duyan Gülbahar Ulu, “İlk defa kitabım basılıyor. Mutluyum. Herkesin beni izlemesinden, benim kitabımın basılmasından, adımın duyulması hoşuma gidiyor” şeklinde konuştu.