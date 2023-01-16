Geleceğin yazılımcıları, Kartal Belediyesi Robotik Kodlama Atölyesi'nde sertifikalarına kavuştu

Kartal Belediyesi tarafından, çocukların; sorun çözme, takım duygusu kazandırma ve analitik düşünme gibi becerileri kazanması için 2021 yılında kurulan ‘Robotik Kodlama Atölyesi'nde eğitim alan çocuklar sertifikalarına kavuştu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in eğitimde fırsat eşitliği ilkesine önem vererek hizmete açtığı, Kartallı çocukları bilim ve teknoloji ile buluşturduğu Robotik Kodlama Atölyesi'nde bu kez sertifika heyecanı yaşandı. Yaklaşık 3 aydır alanında uzman eğitmenler tarafından robotik kodlama eğitimi alan öğrenciler, eğitim sertifikalarını öğretmenlerinin elinden aldı.

Öğrencilerden, atölyeye yoğun ilgi

Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sertifika törenine; Öğrenci Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz, Kartal Halk Eğitim Merkezi yöneticileri ve çok sayıda öğrenci ile ailesi katıldı. Törende geleceğin yazılımcıları, sertifikalarını öğretmenlerinin elinden alarak yazılımlarını yaptıkları projeleri de sergiledi.

Bilgi teknolojisi ve yazılım konusunda eğitim alan öğrenciler ve veliler Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

2021 yılında, Kartal Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen, ‘Robotik Kodlama Atölyesi'nde bu yıl 11-13 yaş arası öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Kartal Belediyesi, Öğrenci Veli Derneği ve Kartal Halk Eğitim Merkezi'nin beraber düzenlediği eğitim atölyesi, önümüzdeki dönemde de geleceğin yazılımcılarını yetiştirmeye devam edecek.

Öğrenci Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz, sertifika töreninde yaptığı konuşmada; “Bu ilginiz ve alakanız bizleri çok mutlu ediyor. Robotik kodlama geleceğin dili olarak tanımlanıyor. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamakla yükümlüyüz. İnanıyoruz ki, bu tarz eğitimler sayesinde Türkiye gelecek yüzyılda yazılım noktasında çok daha iyi işlere imza atacak” ifadelerini kullandı.