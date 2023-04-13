Geleceğini inşa etmek isteyen öğrencilerin tercihi BÜTEF oldu

Fuarda öğrenciler gidecekleri üniversiteleri daha iyi tanıyıp, akıllarına takılan soruları temsilcilere sorabiliyor.

Başakşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı bugün Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlunun katıldığı programla açıldı. Birden fazla üniversiteden gelen temsilcilerle birebir iletişim kurabilen lise öğrencileri hem gidecekleri bölüm hem de gitmek istedikleri üniversiteler ile alakalı detaylı bilgiye fuarda ulaşabiliyor. Açılış sonrasında fuar hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Her yıl geleneksel olarak yaptığımız BÜTEF fuarımızın açılışı yapmış bulunuyoruz. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz ile temsilcilerin buluştuğu bir fuar burası. Gençlerimizin katılımı oldukça fazla sizlerde kalabalığı görebiliyorsunuz, bu fuarda yalnızca üniversiteler yok aynı zamanda Başakşehir Belediyesi'nin üniversiteye hazırlanan gençler ile ilgili imkanlarını da tanıtan bir fuar. Kariyer danışmanları ve eğitimciler ise gençlerin tercihleri konusunda fikirlerini bildiriyorlar ben iki gün sürecek olan bu fuara bütün gençlerimizi davet ediyorum ve bu imkanlardan faydalanmalarını istiyorum” İfadelerini kullandı.

“Fuara geldikten sonra kafamda bir şeyler oluşmaya başladı”

Fuara katılan lise öğrencisi Murat Akkaya, “Ben ilerde yazılım mühendisi olmak istiyorum. Kendime ait bir program yazmak veya yazılım şirketi kurmak hayalim. İlerleyen süreçte gidebileceğim üniversitelere bakıyorum. Birkaç üniversiteye baktım, şuanda bir üniversisite belirledim ama fikrim değişebilir. Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yine fuara katılan Melisa Atlı, “Ben buraya öğrenci tanıtımı için üniversiteleri daha iyi tanımak için. Çok yararlı olmuş gitmeden üniversiteleri gezip burs alabiliyoruz ve bilgi alabiliyoruz. Ben eczacılık istiyorum buraya geldikten sonra kafamda bir şeyler oluşmaya başladı, gerçekten yararlı olmuş.” Dedi.

Öte yandan, 2 gün boyunca sürecek fuarda onlarca üniversitenin yer alacağı belirtildi.