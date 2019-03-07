Gelecek Araştırma Merkezi bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi

Türkiye'de ilk defa geleceği araştıracak bir merkez kuruldu. Gelecek Araştırma Merkezi'nin ilk toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Türkiye'de ilk defa geleceği araştıracak bir merkez kuruldu. Amacı, gelecekte İslam'ın Dünyada hangi noktaya geleceğine dair araştırmalar yapmak ve bu konuda insanları bilinçlendirmek olduğu belirtilen Gelecek Araştırma Merkezi'nin ilk toplantısı İbn-i Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi'nde düzenlendi. Toplantıya, Almanya Osnabrück Universitesi'nden Bülent Uçar, Merdan Güneş gibi önemli isimler katıldı.

"Gelecekte İslam Avrupa'da hangi noktaya gelecek?"

Gelecek Araştırmaları Merkezi'nin Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden İbn-i Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Recep Şentürk, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Sadece Türkiye'nin değil Dünya'nın, insanlığın, İslam dünyasının; iktisatta, siyasette, eğitimde nasıl bir yol izlediği ve bundan 50 yıl sonra nasıl bir yol izleyeceğini belirlemek adına araştırmalar yapacağız. Bugün, burada gerçekleştirmiş olduğumuz çalışma bunun bir örneğiydi. Gelecekte İslam Avrupa'da hangi noktaya gelecek? 50 sene, 100 sene sonra hangi noktaya gelir bunu merak ediyoruz. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek adına, iki tane uzman hocamız bugün buradalar. Bülent Uçar ve Merdan Güneş; Almanya'da Osnabrück Universitesi İlahiyat Fakültesi'nin dekanı ve hocası olarak orada görev yapıyorlar. Aynı zamanda Almanya'daki Müslümanlarla ilişkiler konusunda çok önemli roller oynuyorlar. Dolayısıyla kendilerinden bu konuda bilgi edinmiş olduk. Almanyda'dan gelen bu iki kıymetli hocalarımıza, Müslümanların Avrupa'da özellikle Almanya'da hangi noktada olduklarını sorduk. Bizi aydınlatacak çok önemli bilgileri bizlerle paylaşmış oldular" dedi.

Şu anda Avrupa'da 28 ülkede 25 milyon civarında, nüfusun çok önemli bir miktarını teşkil eden, yüzde 5'i aşan bir Müslüman kitlesi olduğunu belirten Prof. Dr. Şentürk, "Bu giderek de artıyor. İster istemez akıllara şu soruyu getiriyor. İslamın ve Müslümanların Avrupa'daki yükselişi, sayılarının artışı bir tehdit midir, yoksa bir şans mıdır? Bu durumu Müslümanlar, Hristiyanlar, ateistler, devlet adamları, ticaret adamları, eğitimciler merak ediyor. Bu herkesin merak ettiği bir konu ve Avrupa ile de sınırlı değil. Amerika'da da aynı durum söz konusu. Tabi onlar bir çok araştırma kurumu, üniversite, devletler bu konuda araştırmalar yapıyorlar. Bizde İbn-i Haldun Üniversitesi olarak, bu konuya el atmış olduk. Hocalarımızdan bu konuda bilgiler almış olduk. Demografik, dini ve kültürel değişimler hayatın bir çok kesimini etkiler, siyaseti etkiler, iktisadı etkiler, eğitimi etkiler. Dolayısıyla biz bu konuları yakından takip etmek ve bu konularda nasıl bir tavır takınacağımızı araştırmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

"Dünyadaki en önemli sorun, farklılıkların yönetimi sorunudur"

Dünya'da en önemli sorunun farklılıkların yönetimi sorunu olduğuna değinen Şentürk, "Dünyamızdaki en önemli sorun farklılıkların yönetimi sorunudur. Farklı kültürlerden farklı dinlerden, farklı gruplardan insanların beraber nasıl yaşayacakları sorunudur. Bizimde İslam medeniyetine mensup insanlar olarak bu konuda çok ciddi bir birikimimiz var. Hindistan'dan, Endülüs'e, İstanbul'dan Balkanlara kadar farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerden insanları yönetmişiz ve bunu başarı ile gerçekleştirmişiz. Bizim bu alanda bizim Avrupa,'ya Amerika'ya insanlığa öğreteceğimiz şeyler var" şeklinde konuştu.

Toplantı sonrası Rektör Şentürk, Almanya Osnabrück Universitesi'nden gelen Bülent Uçar ve Merdan Güneş'e plaketlerini takdim etti.