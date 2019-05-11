Gelecek Nesil Spor Kulübü potanın yeni yıldızlarını arıyor

Kız takımını bu yıl kuran Gelecek Nesil Spor Kulübü, ilk senesinde U18 Seri B şampiyonluğu ve U16 Seri B ikinciliğiyle ne kadar iddialı olduğunu ispatladı. Flaş bir çıkış yakalayıp iki kategoride de Seri A'ya yükselen kulüp önümüzdeki sezonun yapılanmasına şimdiden başladı. Antrenör Tuğçe Bütün önderliğinde çalışmalarını sürdüren kulüp önümüzdeki sezonun kadrosunu oluştururken gerekli takviyeleri sağlayabilmek adına oyuncu taramalarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra bir deneme antrenmanı da yapacak olan kulüpte antrenör Tuğçe Bütün kendine güvenen ve başarı isteyen kızlarıyla yeni sezon için heyecanlı. Elde ettikleri başarıyı aile gibi olmalarına ve aidiyet duygusuna bağlayan antrenör sözlerine şöyle devam etti:

"Kurulduğumuz ilk sene İstanbul Seri B U18 Kızlar şampiyonluğu ve U16 Kızlar ikinciliği ile tamamladık. 2019-2020 sezonu hazırlıklarına şimdiden başlayan kulübümüz, milli takımlar seviyesinde sporcular yetiştirebilmeyi hedefleliyor. Planlı ve disiplinli bir çalışmanın yani sıra gençlerimizin aynı zamanda keyifle basketbol oynayacakları bir ortamda başarı yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."