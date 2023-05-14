Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu oyunu İstanbul'da kullandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte oyunu İstanbul'da kullandı.

Millet İttifakı'nda yer alan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte oyunu kullanmak için Eyüpsultan Göktürk'te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu'na geldi. Yoğun katılım nedeniyle bir süre sıra bekleyen Davutoğlu, Anneler Günü vesilesiyle sandık görevlilerine karanfil verdi. Eşi ile birlikte 2249 numaralı sandıkta oyunu kullanan Davutoğlu, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Bugün halkın konuşma vakti”

Şehit ve depremzede anneler başta olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Davutoğlu, “Bugün hem Anneler Günü hem seçim bayramını birlikte kutluyoruz. Seçim bayramı, çünkü seçim bir milletin kendi kaderini tayin etmek üzere kullandığı bir haktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına bir seçimle girdik. Bundan sonra nice seçimler yapılacak. 1950'den bu yana girilen çok partili sistemde milletin kullandığı iradeyle seçilen, ülkeyi devralan iktidarlar, süreleri boyunca bu emanete sadık kalarak çalışmak zorundadırlar. Kampanya sürecinde biz siyasiler olarak çok konuştuk. Bugün halkın konuşma vakti. Halk ne konuşursa doğru düşünmemiz, halkın kararı ne olursa ona saygı göstermemiz gerekir. Bu Türkiye'de demokratik bilincin olgunlaşmasının yansıması olacak” dedi.

“14 Mayıs'ın bir dönüm noktası olacağı kanaatindeyim”

Davutoğlu, “Ben 14 Mayıs'ın 1950'de olduğu gibi Türkiye'de çok partili sistemde demokratik tahammüllerin oluşması açısından bir dönüm noktası olacağının kanaatindeyim. Biz önümüzdeki yüzyılı demokrasiye dayalı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, dünyada itibarlı ve kendi içinde toplumsal barışı sağlamış, bütün kesimleriyle, farklı düşünceleriyle, inançlarıyla barış içinde yaşayan bir toplum olma idealiyle girmek durumundayız. Bu seçimler, bu idealin gerçekleşmesine vesile olacak seçimlerdir” ifadelerini kullandı.