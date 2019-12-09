Gelecekte öne çıkacak meslekler

Yapay zeka ve teknolojik yenilikler, iş dünyasını dönüştürüp, bazı mesleklerin yok olmasına neden olacak.Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanan bir rapora göre, günümüz mesleklerinin yüzde 47'si 25 yıl içerisinde kaybolacak. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0'ın geleceğin mesleklerini de şekillendirecek ve yeni fırsatlar da doğuracak. SEAT'a göre otomotiv sektöründe geleceğin rağbet gören meslekleri şunlar:

“Veri Bilimcisi

Mesleki Çevirmen

Çevik Koç

Kullanıcı Deneyimi Uzmanları

Sanal gerçeklik uygulama geliştiricisi

Yazılım geliştiriciler”