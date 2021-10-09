Gelecekte ulaşım hem çevreci hem de yerli olacak

Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda, gelecek fırsatları ve yeni yol haritası belirlendi. Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye tarafından kabul edildiğini kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çevreci ve yerli yatırımların gelecekte öne çıkacağını söyledi.

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şura'sı sona erdi. 3 gün süren Şura'ya, 55 ülkeden 13 bakan katıldı. 105 firmanın yer aldığı şuraya, 20 bin katılımcı ilgi gösterdi. Ana oturumda 46, sektör toplantılarında 15, Transporttech Salonunda 12 konuşmacı, alanındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

“Geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemlerinin” masaya yatırıldığı panellerde, gelecekte kullanılacak teknolojilerin hem çevreci hem de yerli ve milli olması gerektiği vurgulandı.

5 sektör için 474 hedef

Gerçekleştirilen şurayı değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5 sektör için 474 hedefin belirlendiğini açıkladı. Çevreciliğin önemine değinen Karaismailoğlu, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı kabul ettiğini anımsattı. Yeşil liman sertifikasının gündemlerinde olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, havacılıkta da sıfır karbona ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Karaismailoğlu, karayollarında da karbon salınımını azaltmanın öncelikleri olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, projelerde kullanılan yerlilik oranını arttırmak için çalışmalar yaptıklarını da ifade etti.

Tedarik zincirlerinin yeni standartları ele alındı

Üç gün süren şura boyunca Covid-19 sonrasında dünya ölçeğinde ulaşım stratejilerinin ve küresel tedarik zincirinin yeni standartlarını enine boyuna ele aldıklarını belirten Karaismailoğlu, ulaşım koridorlarının ülkelere etkilerini tüm yönleriyle tartıştıklarını da söyledi.