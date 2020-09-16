Geleneksel çocuk oyunları bu sokakta çocuklar ile buluştu

Pendik'in ilk “Çocuk Oyunları Sokağı'nın" yapımı tamamlandı. Sek sek, mendil ve köşe kapmaca gibi nostaljik oyunların oynanabileceği sokak sayesinde çocuklar, arkadaşları ve aileleriyle keyifli zaman geçirebilecek. Öte yandan çocuk oyunları sokağı havadan fotoğraflandı.

Esenler Mahallesi Buhara İlkokulu'nun yanındaki Hattat Rakım Sokak'ın “Çocuk Oyunları Sokağı” haline getirilme süreci tamamlandı.320 metre uzunluğundaki sokağın 60 metrelik bölümü trafiğe kapatılarak “Çocuk Oyunları Sokağı” haline getirildi. Sokağın yanına bir de 1000 metrekarelik içinde dinlenme alanlarının bulunduğu bir park yapıldı.

Eski sokak kültürüyle tanışacaklar

Çocuk Oyunları Sokağı'yla çocuklar eski sokak kültürüyle tanışacak. Sek sek, köşe kapmaca, labirent ve mendil kapmaca gibi geleneksel oyunların yanı sıra sokakta bir de kumandalı araç pisti yer alacak. Aileler de sokağın hemen yanındaki parkta çocuklarını izleyebilecek. Çocuk Oyunları Sokağı'nın gelecekte farklı bölgelerde de inşa edilmesi planlanıyor.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, tamamlanan Çocuk Oyunları Sokağı'na giderek çocuklarla sohbet etti.