Geleneksel FBİAD iftarı yapıldı

FBİAD'ın gerçekleştirdiği iftar programı, bu yıl da üyelerin yoğun katılımına ev sahipliği yaptı.

Fenerbahçeli İş Adamları Derneği'nin (FBİAD), her yıl geleneksel hale getirdiği iftar programı bu yıl da başarı ile gerçekleştirildi. İstanbul'da bir restoranda geçtiğimiz salı akşamı düzenlenen iftar programına, çok sayıda üye ve Fenerbahçeliler kişiler katıldı. Programda bir konuşma gerçekleştiren FBİAD Başkanı Güven Güleşce, programa geniş katılım sağlanmasından ötürü büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "FBİAD olarak, gerek başta futbol ve diğer spor müsabakaları, gerekse iş dünyası ile spor ilişkileri ile ilgili olarak çok sayıda etkinliğe imza atmış bir sivil toplum örgütüyüz. Elbette pandemi sürecinde birçok alanda olduğu gibi derneğimizin de etkinlikleri durağan bir düzeydeydi. Pandemi koşullarının normale dönmesi ile FBAİD da eski üretken ve faal günlerine en kısa sürede dönecektir. Daha çok ve daha geniş katılımlı faaliyetler düzenleyerek, derneğimizin adını daha da büyük gururla taçlandıracağız. Tekrar bu mübarek günde bizlerle birlikte olduğunuz için şahsım ve yönetimim adına şükranlarımı bir borç bilirim" dedi.