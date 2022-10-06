“Gelişen teknoloji, gayrimenkul sektörüne de katkı sağlıyor”

Bu durum, veri toplama işlemlerinin çok daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlıyor” dedi.

Gayrimenkul sektörünün yanı sıra inşaat sektöründe de çalışmalarda bulunan Hamit Can Sarıoğlu, gelişen teknolojinin gayrimenkul sektörüne pek çok açıdan katkıda bulunduğunu belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıoğlu, “Teknoloji gün geçtikçe ilerliyor ve bu ilerleme, birçok sektörün de gelişim yaşamasını sağlıyor. Özellikle gayrimenkul sektörü, gelişen teknolojiden oldukça fazla faydalanıyor. Bu durum, veri toplama işlemlerinin çok daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra gelişen teknoloji sayesinde kitlelere ulaşım da kolaylaşıyor. Öte yandan yüksek verimliliği de olanaklı kılıyor.” ifadelerinde bulundu.

“Veri toplama işlemlerinde teknolojik atılımlar oldukça önemli”

Veri toplama işlemlerinde gelişen teknolojinin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Hamit Can Sarıoğlu, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Gayrimenkul sektöründe veri toplamak oldukça önemli. Bu nedenle veri toplama işlemlerinin hızlı ve pratik bir şekilde yapılması, birçok işlemin de kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlıyor. Veri, aslında sektörde tüm kararların temelini oluşturuyor. Veriye sistemli bir şekilde ulaşmanız, çalışmalarınızı çok daha efektif bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Bu nedenle gelişen teknolojinin veri toplama süreçlerinde kullanılması, şirketlere artı bir değer katıyor.”

“Teknoloji sayesinde kitlelere ulaşım çok daha kolay”

Teknoloji sayesinde kitlelere ulaşımın kolay olduğunu belirten Hamit Can Sarıoğlu, “Teknoloji sayesinde hedef kitleyi belirlemek artık çok daha kolay. Eğer hedef kitlenizi etkili bir şekilde belirleyebilirseniz, hedef kitlenize yönelik çalışmada bulunma şansı da elde edersiniz. Geleneksel yöntemlere göre çok daha minimum maliyetler ile çalışmalarda bulunmak mümkün.” sözleriyle hedef kitlelere ulaşımda teknolojinin öneminden bahsetti.

“Yüksek verimlilik sağlanıyor”

Yüksek verimlilik için koordineli bir şekilde çalışmanın önemli olduğunu belirten Hamit Can Sarıoğlu, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Teknoloji temelli çalışmalar, yüksek verimlilik sağlar. Bilgi ve mesajların doğru hedef kitleye ulaştırılabilmesi için teknolojiden yararlanmak gerekiyor. Bu sayede çalışanlar arasında koordineli bir çalışma olanaklı hale geliyor. Gayrimenkul sektöründe gelişmiş teknolojiyi kullanan firmalar, sektörde çok daha başarılı oluyor. Bu nedenle artık daha çok firma teknolojik temelli çalışmalarda bulunuyor. Bu ise gayrimenkul sektörünün de gelişimini olanaklı hale getiriyor.”