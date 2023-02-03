Gelişim geriliği olan çocuk aldığı eğitimle hayata yeniden bağlandı

Doğuştan gelişim geriliği olan 10 yaşındaki Yusuf Kılavuz, Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi'nden aldığı eğitimle hayata yeniden bağlandı.

Daha önce dikkat eksikliği, okuma ve yazma güçlüğü çeken 10 yaşındaki Yusuf Kılavuz, Esenyurt Belediyesi'nden aldığı 7 aylık eğitimin ardından hem dikkat eksikliğinden kurtuldu hem de okuma ve yazmaya başladı. Her çocuğun gelişim seviyesine uygun olarak eğitimin verildiği merkezde “Bireysel Eğitim” alan 4. sınıf öğrencisi Kılavuz, önemli bir gelişim gösterdi. Doğuştan gelişim geriliği tanısı konan Yusuf'un, 10 yıl boyunca özel eğitim almasına rağmen istenilen seviyeye ulaşamadığını söyleyen anne Döndü Kılavuz, buradaki eğitim ile eksiklerinin kapanmaya başladığını belirterek, bu hizmetten dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.

Anne Döndü Kılavuz şöyle devam etti: “Yusuf'umuzun tanısı gelişim geriliği. Bununla ilgili on yıldır eğitim alıyoruz. Burada ise yedi aydır eğitime başladık. Gelmeden önce çok eksiklerimiz vardı. Merkeze geldikten sonra bu eksiklerimiz kapanmaya başladı. Buraya severek geliyoruz. Mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Personellerimiz çok mutlu. Çok sevecen karşılıyorlar bizi. Bu projeyi başlattığı için özellikle Belediye Başkanı'mıza çok teşekkür ediyorum.”

“Gelişimine destek olduk”

Yedi aylık eğitim sürecinde Yusuf'un önemli gelişme gösterdiğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Bireysel Öğretmeni Cansu Şahin, “Yusuf bana ilk geldiğinde sesli harflerin yanına sessiz harfleri getiremiyordu. Şu anda harfleri birbirlerine odaklayarak gayet güzel bir şekilde okumasını yapabiliyor. Hiçbir şekilde yazamıyorken şimdi benim söylediğim hece yöntemiyle yazabiliyor. Yedi aylık eğitim sürecinde hece yöntemiyle okuma yazma, dikte çalışmaları ve dikkatini geliştirecek etkinliklerle eğitimine destek olduk. Bundan sonraki amacımız Yusuf'un öğrenmesinde kalıcı olarak ilerlemesini ve gelişimini desteklemek. Esenyurt Belediyesi özel eğitim merkezi olarak özel çocuklarımıza umut olmaya devam ediyoruz” dedi.