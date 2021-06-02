Gemi kaptanını öldüren sanığa tepki: “Bora'nın gözleri kabusun olsun”

Hint Okyanusu'nda ‘İnce Karadeniz' isimli geminin kaptanını öldürdüğü, 8 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık Ergin Aktaş, 3 ayrı suçtan toplamda, ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gemi kaptanının yakınları kararın ardından sanığa, “Bora'nın gözleri kabusun olsun” diyerek tepki gösterdi.

Hint Okyanusu'nda 20 Aralık 2019'da, Türk bayraklı ‘İnce Karadeniz' isimli geminin kaptanı Bora Ekşi'yi öldürdüğü, 8 kişiyi yaraladığı iddia edilen makine yağcısı tutuklu sanık Ergin Aktaş'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 175 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Ergin Aktaş, tarafların avukatları ve gemi kaptanı Bora Ekşi'nin yakınları hazır bulundu.

Öldürülen gemi kaptanı Bora Ekşi'nin ailesinin ve yaralanan mağdurların avukatları, sanığın indirim yapılmadan cezalandırılmasını talep etti.

“Gemiyi savaş gemisi, kaptanı İngiliz kaptanı olarak gördüm”

Duruşmada Cumhuriyet savcısının önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan tutuklu sanık Ergin Aktaş, “Beni isterseniz asın ama ben doğruları söyledim. Geçirdiğim psikolojik rahatsızlık sonucunda kafamda kurgulayıp, inandığım düşüncelere göre hareket ettim. Gemi kaptanını bilerek isteyerek öldürmedim. Gemiyi savaş gemisi, kaptanı İngiliz kaptanı, arkadaşlarımı da düşman askeri olarak gördüm. Beni öldürecekler diye onlara saldırdım. Yakınlarına kendimi affettiremem, çünkü onların canı gitti. Beni affetmeyeceklerini biliyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanacağını söyleyerek sanığa son sözünü sordu. Son sözü sorulan tutuklu sanık Ergin Aktaş, “Gemi kaptanımı seviyordum” dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapis

Mahkeme heyeti, sanık Ergin Aktaş'ı ‘tasarlayarak kasten öldürme' ve 4 kişiyi ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 39 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Aktaş'ı 4 kişiyi ‘kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 1 yıl 6 ay hapse çarptıran heyet, 2 kişiyi ‘silahlı tehdit' ve 1 kişiyi kasten yaralama suçlarından toplam 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ederek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Heyet, sanık Aktaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kararı açıklayan mahkeme başkanı, “Eylemden sonraki tutumların üzerine hak etmediğini düşündüğümüz için takdir ve haksız tahrik indirimi uygulamadık” ifadelerini kullandı.

Davanın karara bağlanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan, gemi kaptanı Bora Ekşi'nin yakınları, “Bora'nın gözleri kabusun olsun”, “Allah seni cehennemden çıkarmasın”, “Ağabeyimin o güzel gözleri cehennemin olsun” diye bağırarak sanığa tepki gösterdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin 10 Kasım 2019'da saygı duruşu esnasında disiplinsiz davranması nedeniyle idari yaptırıma maruz bırakan gemi kaptanı Bora Ekşi'yi öldürmeye o gün karar vermiş olabileceği, bununla ilgili plan yaptığı kaydedilmişti. İddianamede, şüphelinin ekmek bıçağını maktulün tüm vücuduna birçok defa batırmak suretiyle tasarlayarak öldürdüğü anlatılmıştı. Şüphelinin, ‘kasten öldürme', ‘kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘tehdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 140 yıldan 175 yıla kadar hapis istemiyle hapisle cezalandırılması talep edilmişti.