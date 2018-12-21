Gemilerde kamera dönemi başladı

Özellikle uluslararası sularda yük taşımacılığı yapan gemiler, zaman zaman korsanların hedefi haline geliyor. Güvenliği arttırmak isteyen gemi firmaları ise güvenlik kameraları taktırıyor. Araç ve gemi kameraları konusunda yurt genelinde en tecrübeli firmalardan birisi olan Optimum Teknolojik hizmetler firması yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Genç Kaptan Denizcilik firması filosundaki gemilerden ‘Suzzy' isimli kuru yük gemisine kamera takıldı. Gerek uluslararası sulardaki güvenlik, gerekse de büyük gemilerde yabancı uyruklu çalışanların fazla olmasından dolayı güvenlik kamera sistemi büyük önem kazanıyor. Sistem, geminin kaptanının odasından izlenecek.

Geminin her bölgesini seyir esnasında rahatça izleyebilecek olan geminin kaptanı Yaşar Kasap, kameraların gemi güvenliğini adına olumlu olduğunu ifade etti. Kasap, makine bölümünde ve diğer bölümlerde oluşabilecek arızalarla birlikte gemide oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşılık hızlı önlem alabilme şanslarının olacağını ifade etti.

"En uygun ürünleri en uygun maliyetlerle kullanıyoruz”

Tekne ve gemilere güvenlik kamerası yapan Optimum Teknolojik Hizmetler firmasının yetkilisi Yavuz Aman da, gemi kamera sistemlerinin yapılmasının güvenlik açısından önemli olduğunu vurguladı. Gemi içinde ve gemi dışındaki sıcaklıkların eksi 40 derece ile artı 60 derece arasında değişkenlik gösterdiğini anımsatan Aman, gemilerde bu şartlara uygun kameraların olmasının ve kabloların bu yapıya elverişli olması gerektiğini söyledi. Aman ayrıca tuzlu suyun cihazları etkilediğini ve bu konuda da en uygun ürünleri en uygun maliyetlerle kullandıklarının altını çizdi.