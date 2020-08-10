Genç avukat Beril'den uluslararası başarı

İstanbul'da doğup büyüyen, çocukluk hayali hukuk eğitimini başarıyla tamamlayan Beril Boz, çoğu meslektaşının aksine sadece Türkiye ile yetinmedi, New York Eyalet Barosu'nun sınavlarını da geçerek ABD'de avukatlık ruhsatını almayı başardı. Şimdilerde Oxford Üniversitesi'nde doktora yapan ve başarısının sırrını çok çalışmak olarak açıklayan Boz, “Hukuk okumak isteyen öğrencilere tavsiyem, teorik bilgilere ve hukuk felsefesine önem vermeleri. Herhangi bir kuralın hangi amaç ve teorilere dayanarak günümüze geldiğini öğrenmek, araştırmak ve sorgulamak çok önemli” dedi.

Nişantaşı Anadolu Lisesi'nden mezun olan Beril Boz, 2009 yılında, adalet duygusuna verdiği önem nedeniyle çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin yolunu tuttu. Derslerindeki başarısı nedeniyle kısa sürede farkını ortaya koyan Boz, fakülteden yüksek onur öğrencisi unvanıyla mezun oldu. Boz, almaya hak kazandığı, akademik başarı gerektiren ve akademide çok prestijli bir burs olan Fulbright bursuyla da gittiği ABD'deki IVY Lig üyesi University of Pennsylvania'da hukuk yüksek lisansını tamamladı. Hukuk mesleğinde emin adımlarla yükselen Boz, İstanbul Barosu'nun yanı sıra 2014 yılında New York Eyalet Barosu'nun sınavlarını geçti ve iki ülkenin avukatlık ruhsatına sahip olmayı başardı.

Mezun olduğu üniversiteyi bırakmadı

Yaklaşık altı yıldır ticari dava ve hukuk danışmanlığı ile mesleğini yapma şansı bulan Boz, şimdilerde, İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde kişisel verilerin korunması hukuku alanında doktora yapıyor. Hukuk eğitimi gören öğrencilere de faydalı olmak isteyen Boz, mezun olduğu üniversitedeki Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün (CIFAL) çatısı altında faaliyet gösterecek toplum ve teknoloji laboratuvarının kuruluşunda da yer aldı. Başarısını çok çalışmaya bağlayan Boz, amaçlarının, toplumun her kesiminin gelişen teknolojiler ve bunların toplumsal etkileri üzerinde farkındalığının arttırılması ve ileri seviye çalışma gruplarıyla araştırma projeleri yapılıp bunların kamuoyu ile paylaşılması olduğunu söyledi.

“Her bilgiyi sorgulamamız lazım”

Üniversitede çok kaliteli bir eğitim aldığını, yurtdışındaki önemli enstitülerde hocalık yapan kişilerle bir araya gelme şansına sahip olması nedeniyle farklı hukuk sistemlerindeki benzer konuları inceleme fırsatı bulduğunu dile getiren Boz, “Özellikle gelişen teknolojilerle paralel olarak bildiğimizi sandığımız birçok kavram tekrar sorgulanıyor ve araştırılıyor. Bu anlamda hukuk felsefesi ve teorik derslerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber karşılaştırmalı hukuk çalışmaları yapabilmek adına eğer imkanları varsa hukuk bölümü öğrencilerinin yabancı dil eğitimi almalarını da tavsiye ederim. Teknolojik araçlar hayatımızın büyük bir parçasını oluşturuyor, kişisel verilerin önemi gün ve gün artıyor. İnsanların, hangi bilgileri, hangi amaçlarla ve kimlerle paylaşacağı konusunda bilgi ve kontrol sahibi olması çok önemli. Kişisel verilerimizi paylaşmadan önce, mutlaka bunun amaçlarını, hangi kişi veya kurumlara aktarılabileceğini, ne kadar süre muhafaza edileceğini, otomatik karar alma mekanizmalarına maruz bırakılıp bırakılmayacağımız gibi birçok konuda bilgi talep etmeliyiz, sorgulama yapmalıyız” diye konuştu.

Halka açık hukuk fakültesi

Boz gibi üniversitedeki üstün başarı sınıfından birçok mezun verip önemli yerlerde görev almalarıyla gururlandıklarını söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı ve IGUL Direktörü Prof. Dr. Feridun Yenisey, hukuk eğitiminde uygulamanın çok önemli olduğunun altını çizerek, “Bundan sonraki hukuk eğitimi ve hukuk uygulaması sanal olacak. Öğrencinin de sanal ortamda hukuku öğrenmesi gerekiyor. Sanal döneme uygun hukukçu yetiştirilmek üzere özel yapılandırılmış bir bina yapıyoruz. Bunun için teknoloji ile donatılmış sınıflara ihtiyacımız var. O sınıf bir laboratuvar gibi olacak. İlk giriş katında mutlaka uzlaştırma çalışmalarına uygun yapmamız gerekiyor. Halkla bütünleşmesi gerekiyor üniversitenin. Bu klinik çalışmaların anlamı şu, Beşiktaş çevresinde bir insan bir hukuki problemi olduğu zaman gelip hukuk fakültesine sorabilmesi gerekiyor. Buna klinik çalışma diyoruz. Bu yüzden en alt katta odalar yapılacak ve o odalara avukatlar oturtacağız. Öğrencilerle beraber, o avukatlar halka bilgi verecekler. Vatandaşlarımızı adliyelere gitmeden önce her konuda bilgilendireceğiz. Böyle bir model içerisindeyiz” dedi.