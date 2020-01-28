Genç Forum'da e-spor konuşuldu

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Genç Forum'da dünyada giderek yaygınlaşan, Türkiye'de de her geçen gün daha büyük bir kesimin ilgisini çekmeye başlayan e-spor konuşuldu. Bilgisayar oyunlarının profesyonel oyuncularla oynanması anlamına gelen e-sporun konuşulduğu forumda “Her Yönüyle E-Spor” Kitabı Yazarı İbrahim Yörük, gençlere e-spor hakkında merak edilenleri anlattı.

E-spor sektörü ve e-spor kariyer fırsatları konularında gençleri bilgilendiren Yörük, e-spor endüstrisinin özellikle son 5 yılda müthiş bir büyüme ivmesi gösterdiğini belirterek şu açıklamaları yaptı: “Günümüzde elektronik sporlar yaklaşık 138 milyar dolarlık küresel oyun endüstrisinin yüzde 10'luk bir dilimine tekabül etmektedir. Popüler oyunların hem üreticileri, hem de oyun pazarına ulaşmak isteyen üçüncü parti firmaları tarafından düzenlenen turnuvalar; bu turnuvaların canlı yayınlanması, söz konusu yayınların ise geleneksel spor karşılaşmalarının izlenme oranlarını geçmesi ve oyun endüstrisi dışından firmaların pazarlama bütçelerini bu alana kaydırmasıyla birlikte e-spor endüstrisi müthiş bir ivme kazandı.”

“Spor kulüpleri e-spora yatırım yapmaya başladı”

2016'da Türkiye milli takımının CS: GO'da dünya şampiyonu olması ve aynı yıl Beşiktaş'ın e-spor şubesi açmasıyla spor kulüplerinde e-spora yatırım yapma sürecinin başladığına değinen İbrahim Yörük, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor; dünyada Schalke, Santos, Valencia, Roma, Chelsea, Manchester United gibi ekipler hızla bu furyaya katıldı. 2018'de Battle Royale türü oyunların patlamasıyla, e-sporda yeni bir eşiğe gelindi. Twitch ve YouTube Fortnite, ApexLegends 'da 30 milyon dolar ödül havuzuna sahip bir Dünya Şampiyonası düzenlendi ve 28 Mayıs'taki finallerin galibi 16 yaşındaki Bugha; 3 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.”

“Zevk aldığınız ve yetenekli olduğunuzu düşündüğünüz branşları seçin”

Türkiye'nin e-spor alanında ilerlemesinden sonra, e-spor olan hemen hemen her oyun için takımların oyuncu ihtiyacı duymaya başladığını vurgulayan İbrahim Yörük, e-sporcu olmak isteyen gençlere ise şu tavsiyelerde bulundu: “Öncelikle faaliyet göstermek istediğiniz branşı seçin. Oynamaktan hiç sıkılmadığınız, çok zevk aldığınız ve ileri düzeyde oynamaya yatkınlık gösterdiğiniz branşların yanı sıra, yetenekli olduklarınızı da düşünmelisiniz. Yetenekleriniz ve potansiyelinizin ölçüsünde bir hesaplama yaparak, ne kadar sürede zirveye, en iyilerin arasına erişmek istediğinize dair bir hedef belirleyebilirsiniz.”