Genç girişimci kenevir yağı ile dermokozmetik ürünler üretiyor

Türkiye'de endüstriyel olarak kullanılan kenevirden bir çok ürün elde ediliyor. Bunlara son örnek, genç girişimci Emre Öneren'in ortaya çıkardığı dermokozmetik ürünler.

Kenevir yağından dermokozmetik ürünler üreten Kenevircim kurucusu Emre Öneren, en çok kenevir kullanılan alanlardan birinin de dermokozmetik olduğuna dikkat çekti. Öneren, "Türkiye'de ekim alanı hızla gerileyen kenevir izin alınmak şartıyla 19 ilde üretiliyor. Üretilen kenevir daha çok endüstriyel amaçlı kullanılıyor. Birçok farklı kullanım alanına sahip kenevir dermokozmetik alanında da etkin bir şekilde kullanılıyor. Yüzde 100 doğal kenevir yağı bilimsel olarak kanıtlanmış onlarca cilt problemine de fayda sağlıyor" dedi.

2019 yılında kenevir yağının faydaları üzerine araştırma yapan genç girişimcinin hayalleriyle kurulan Kenevircim markası altında, Türkiye'de ilk defa yerli olarak yüzde 100 doğal kenevir yağı ile dermokozmetik ürünler ürettiklerinin altını çizen Emre Öneren, "Kenevir yağı ile dermokozmetik ürünler üreten Türkiye'de kurulmuş ilk işletme olarak dermokozmetik ürünlerin gelişimi üzerine bir AR-GE grubuna sahibiz. Bugün cilt sorunlarının tamamına hitap edecek çözümleri özel formüller ile sunuyoruz. Hazırlanan her ürün ilaç kalitesinde ve iyi üretim uygulamaları (GMP) sertifikalı üretim tesislerinde üretiliyor. AR-GE çalışmaları ile kenevir yağının faydalarından yararlanarak her geçen gün ürün yelpazesini genişletiyoruz. Kenevir yağından üretilmiş şampuan, el bakım kremi, ayak bakım kremi ve akne sabunu gibi ürünler ile cilt bakımı ve cilt sorunlarına yönelik alternatifler sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Dermokozmetik nedir?

Dermatoloji ve kozmetik sektörünün bir arada oluşuna verilen bir isim olan genel tabirinde ise cilt problemlerinin çözümlenmesi, cildin korunması, cilt konforunun sağlanması, yaşlılıktan gençliğe dönüş ve bu tip durumların gerçekleşmesini sağlayan ürünlerin bulunduğu alana dermokozmetik adı verilmekte.

Kenevir birçok farklı alanda kullanılıyor

Kenevir, otomobil sektöründe doğal fiber parçalar, ağaç işleme sanayisi, kenevir talaşından doğal inşaat malzemeleri, ahşap malzeme, kumaş ve kanvas ürünler, gemi halatı, izolasyon malzemeleri, kozmetik ürünler, biyodizel, biyokütle yoluyla enerji üretimi, kenevir yağı, gıda ve yem, kağıt sanayisi, banknot ve sigara kağıdı, çay poşeti gibi çok geniş kullanım alanlarına sahip.