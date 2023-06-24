Genç girişimciler yatırım rekoru kırıyor

2013 yılında hayata geçirilen Türkiye'nin ilk ve en yeni üniversite kabul ve burs modeli olan ApplyBAU ile öğrenciler sınava tabi tutulmadan, tamamen yetenekleriyle üniversiteye kabul ediliyor. Kabul ve burs alan öğrenciler, geliştireceği proje ya da girişimleri doğrultusunda destekleniyor.

Öğrencinin girişimlerinin ve hayallerinin ödüllendirildiği Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ApplyBAU sistemi, sektöre senelerdir nitelikli girişimciler kazandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen girişimlerinin kurucuları olan ApplyBAU öğrencileri, deneyimlerini aday öğrenciler için paylaştı.

Türkiye'nin örnek girişimcileri ApplyBAU'dan çıkıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde ApplyBAU tam burslu olarak akademik hayatına devam eden Wastespresso Kurucu Ortağı Cavid Bayramlı girişimlerinin hikâyesini şöyle anlattı: “Yaz aylarını çalışarak değerlendirmek için bir kafede barista olarak işe başladım. Kısa süre sonra çöpe giden kahve atıklarını fark ettim. Böylece Wastespresso'yu kurmaya karar verdim. İlk yatırımımız ile birlikte 2020 Eylül ayında şirketleştik. Aynı yıl Erciyas Holding'den 12.5 milyon TL değerlemeyle yatırım alarak başarılı bir yatırım turuna imza attık. Yakın zamanda etki yatırım fonu Founder One'dan 3 milyon dolar değerleme yatırımı aldık. Kahve atığının dünyaya verdiği zararı önleme konusunda öncü ve yenilikçi bir şirket olmayı hedefliyoruz. Kahve atığı üreten firmaların mikro atıklarını düzenli olarak yöneterek, sürdürülebilir teknolojik altyapımız ile kahve atıklarından biyo plastik üretiyoruz. Doğada çözünebilen tek ve çok kullanımlık ürünler ve bu ürünler için gerekli olan hammaddeyi kahve atıklarından elde ediyoruz. Aynı zamanda mikro atık yönetimi ve karbon salınımı hesaplama & raporlama hizmetleri de yürütüyoruz. Bu zamana kadar 500.000+ kg kahve atığını dönüştürerek, 308.985.000 kgCO2e karbon emisyonunun önüne geçmeyi başardık.”

“Girişimciliği bir kariyer yolu olarak seçtiyseniz ApplyBAU bunun anahtarı”

Girişimci öğrencilerin mutlaka ApplyBAU'ya başvurmasını söyleyen Bayramlı, aday öğrencilere şunları önerdi: “Eğer kendi yolunuzu çizmek ve girişimciliği bir kariyer yolu olarak görmek istiyorsanız Bahçeşehir Üniversitesi sunduğu olanaklardan birisi olan ApplyBAU bunun anahtarı. Bahçeşehir Üniversitesi benim girişimciliğe sarılmamı ve kırılma noktamı oluşturan yerdir. BAU olmasa Wastespresso kurulmuş olmazdı. Bundan sonraki en büyük iki hedefimizden biri yurt dışında Wastespresso'yu görmek diğeri ise Wastespresso'nun tüketiciye daha çok ulaşabileceği fiziksel mağazalarımızı açmak. Yeni yatırım turumuz ile birlikte bunları hayata geçirmek için daha çok hızlanacağız.”

“Türkiye pazarında ‘en iyi kullanıcı deneyimi' şirketi seçildik”

ApplyBAU sistemi ile Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünden tam burslu olarak mezun olan Baran Bedir ise girişiminin hikâyesini şu sözlerle anlattı: ‘'Kullanıcı deneyimi ve ürün geliştirme tutkumu farklı markalara yönelik sunmak istediğime karar verdim ve Blurple Studio'yu kurdum. Blurple Studio stratejik dijital deneyim stüdyosu olarak markalar ve ürünler için doğru dijital deneyimler tasarlıyor. Kullanıcı ve pazarı analiz ederek deneyime dokunan süreçlerin başlatılmasında, iyileştirilmesinde ve sürdürülmesinde aktif rol alıyor. Müşteri araştırmaları ve içgörü analizleri, müşteri deneyimi ve marka stratejisi geliştirme, ürün tasarımı (UX&UI) ve stratejik içerik geliştirme (UX Writing) konularında uluslararası deneyime sahip bir ekiple çalışıyorum. Bu sayede 2022 yılında ABD merkezli müşteri değerlendirmelerini esas alan bağımsız ajans pazaryeri Clutch tarafından Türkiye pazarında en iyi kullanıcı deneyimi şirketi, en iyi pazar araştırması şirketi ve en iyi tasarım şirketi seçildik.”

“ApplyBAU programı olmasaydı bu deneyimi yaşamamış olacaktım”

Aday öğrenciler için ApplyBAU'lu olmanın avantajlarına da değinen Bedir: “Bahçeşehir Üniversitesi'nin öğrencilere inanan, onları projeleri ve hayalleriyle değerlendiren ApplyBAU programı olmasaydı belki şu an İstanbul'a gelmemiş, bu kadar deneyimi yaşamamış, kişilere ve kurumlara bu kadar değer katamamış olacaktım. Çok sevdiğim bir söz vardır; kapıyı çalın, size açılacaktır, arayın bulacaksınız. İşte ApplyBAU kapıyı çaldığınızda size o kapıyı açan sistemdir. İki yıl gibi kısa bir sürede organik olarak yayılan önerilerle büyüyen stüdyomuza yeni değerli ekip arkadaşlarımızı katmak, kullanıcısına değer veren kurumlara yol arkadaşlığı etmek ve onlara rehberlik etmek istiyoruz. Kullanıcı deneyimini geliştirmek isteyen ulusal markalardan ve hepimizin bildiği global markalardan stüdyomuzla çalışma teklifleri alıyoruz. En büyük hedefimiz değer katabileceğimiz ve birçok insanı etkileyen ürünlere deneyim geliştirmek. Bu yolda kaliteli hizmet sunarak çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Girişimci öğrencilere tam destek

Başlangıcından bu yana binlerce adaya burs sağlayan sistemde öğrenciler, sınava tabi tutulmadan, kişisel özellikleri, geliştirmek istedikleri projeleri, hayalleri, girişimleri ya da sosyal sorumluluk adına yapmış olduğu faaliyetler doğrultusunda burs kazanacak. Burs başvuruları bu sene de https://applybau.com/ adresinden gerçekleşecek.