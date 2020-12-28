Genç girişimcilerden ‘kendi kendine yetebilen bahçe sistemi'

Her bir bitkinin büyümesi için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayan Plantric girişimi ile kendi kendine yetebilen bir bahçe sistemi kurmayı hedefleyen Türk girişimciler, Red Bull Basement 2020'de büyük bir beğeni toplayarak, finale kalmaya hak kazandı.

Dünya çapında teknolojiyle ilgilenen genç girişimcileri destekleyen Red Bull Basement programının sonuçları açıklandı. Dünya çapında 36 ülkeden 3 bin 865 başvuru arasından seçilen 38 finalist arasında Türk girişimciler önemli bir başarıya imza attı. Plantric isimli girişimin kurucuları Doğuş Üniversitesi öğrencileri Aylin Yazıcı, Can Zenginel ve ekip arkadaşları İlayda İnce global finalde Türkiye'yi temsil ederek en başarılı 10 girişim arasında yer aldı.

Değişen dünya düzenine ayak uydurabilmek için üç ana bölümden oluşan Plantric'in sisteminde; yemek atıkları için konteyner, toprak kaplar ve otomatik sulama sistemi yer alıyor. Sistem, gıda atıklarının konteyner kenarına döküldükten sonra çalışmasını ve saksılarda bulunan toprağı bu atıklarla gübreleyerek her bir bitkinin büyümesi için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor. Sistem doğru ışıklandırma yöntemleri sayesinde birçok alanda kullanılmaya ve uygulamaya müsait bir düzen sunuyor. Plantric ekibi ise projelerini ‘kendi kendine yetebilen bir bahçe sistemi' sözleri ile özetliyor.

Başvuru sürecinin ardından halk oylaması ve yerel jürinin değerlendirmesinden geçen Plantric ekibi, geçtiğimiz beş hafta boyunca projelerini geliştirmek üzere global girişimcilik ekosistemiyle bir araya geldi ve danışmanlık aldı. Beş haftanın ardından 10-13 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Global Atölye'de, uygulamalı eğitim seansları ve uluslararası platformlardan konuşmacıların dâhil edildiği etkinliklerle deneyim dolu bir hafta sonuna imza atıldı. Plantric ekibi küresel inovasyon liderleriyle bağlantıya geçme fırsatı elde etti.

Çevrim içi olarak gerçekleşen buluşmada son 10'a kalan finalistler jüri önünde projelerini sundu. Plantric projesi jüri tarafından çok beğenildi ve alkışlandı.

“Sıfır atık mottosuyla ilerledik”

Türkiye finalisti Plantric'in ekibinin kurucularından Aylin Yazıcı ve Can Zenginel:

“Red Bull Basement 2020'nin sanal dünyada gerçekleşen Global Atölye'si bize eşsiz deneyimler kazandırdı. Birbirinden değerli 38 finalist proje arasından en başarılı 10 girişim arasına girdiğimiz için çok mutluyuz. Bu Sosyal İnovasyon alanında ülkemize kazandırılan en büyük başarı. Sıfır atık mottosuyla çıktığımız bu yolda Plantric'i geliştirme imkânı bulduk. Bundan sonra da dünyamızı daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yer yapmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.