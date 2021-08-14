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Genç güreşçiler dünya şampiyonasında mindere çıkacak

2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, 16-22 Ağustos tarihleri arasında Rusya’ya bağlı Ufa kentinde yapılacak.

2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, 16-22 Ağustos tarihleri arasında Rusya'ya bağlı Ufa kentinde yapılacak. Genç milli takımlar da şampiyona için hazırlıklarını tamamladı.


2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mindere ilk önce çıkacak olan Serbest Stil Genç Milli Takımı, bugün sabah Moskova'ya oradan da dünya Şampiyonasının yapılacağı Ufa kentine gitmek üzere yola çıktı. Ay-yıldızlılar, Dortmund'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalya kazanmıştı.


Serbest stilde Polat Polatçı altın, Taner Garip gümüş, Mevlüt Özdemir, İsmail Küçüksolak ve Emre Çiftçi bronz madalya kazanırken, Türkiye takım halinde Avrupa 2.'liğini elde etmişti.


Kadınlarda da Melisa Sarıtaç altın, Melda Dernekçi, Zehra Demirhan ve Nazar Batır bronz madalya ile takım olarak Avrupa 3.'sü olmuştu.


Grekoromen Genç Milli Takımı'nda ise Muhammed Hamza Bakır altın, Serhat Kırık gümüş, Samet Yaldıran bronz madalya kazanmışlardı.


Ufa kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kadrosu şöyle:


Serbest Güreş Genç Milli Takımı


57 kg Muhammed Karavuş


61 kg Hamza Zopalı


65 kg Burak Sinin


70 kg Mevlüt Özdemir


74 kg Taner Garip


79 kg İsmail Küçüksolak


86 kg Emre Çiftçi


92 kg Muhammed Gimri


97 kg Polat Polatçı


125 kg Efe Anıl Al



Kadınlar Güreş Genç Milli Takımı


50 kg Zehra Demirhan


53 kg Emine Çakmak


55 kg Melda Dernekçi


57 kg Elvira Kamaloğlu


59 kg Ebru Dağbaşı


62 kg Yağmur Çakmak


65 kg Seda Başgöl


68 kg Nesrin Baş


72 kg Nazar Batır


76 kg Melisa Sarıtaç



Grekoromen


55 kg Adem Burak Uzun


60 kg Mert İlbars


63 kg İsmail Oruçoğlu


67 kg Serhat Kırık


72 kg Ömer Can Doğan


77 kg Yüksel Sarıçiçek


82 kg Samet Yaldıran


87 kg Tansel Can Örtücü


97 kg Mustafa Olgun


130 kg Muhammed Hamza Bakır

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