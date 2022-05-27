Genç Hatipler Hutbe Yarışması Türkiye Finali Ayasofya Cami'nde yapıldı

Genç Hatipler Hutbe Yarışması Türkiye Finali, Ayasofya-i Kebir Cami'nde gerçekleştirildi. Yarışmada, İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Sefa Bülbül 1'nci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Genç Hatipler Hutbe Yarışması' Türkiye finali, Ayasofya Camii'nde gerçekleştirildi. Final yarışması programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Faik Kaptan, din görevlileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Final yarışması Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından Türkiye'nin 10 bölgesinde seçilen 10 yarışmacı hutbelerini Ayasofya Cami'nin minberinde irad etti. Seçici kurulun değerlendirmelerinin ardından Kocaeli İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Sefa Bülbül 1'nci, Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Nureddin Aslan 2'nci, İstanbul Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Yavuz Kavzan 3'üncü oldu.

Final yarışması, ödül töreniyle beraber son buldu.

Final yarışmasında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, “Bu faaliyet 12'nci yılında Rabbimizin lütfuyla Ayasofya-i Kebir Camii'nde icra edilmektedir. Bu süre içerisindeki Türkiye'nin farklı imam hatip okullarından nice yavrularımız yetiştiler. Onlar için hatiplerimiz olarak aramızda din-i İslam-ı mubinin ve Sevgili Peygamberimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) in mesajlarını topluma ulaştırmanın gayreti içindeler” dedi.

Türkiye'nin 10 bölgesinden gelen gençlere başarı dileyen Yılmaz, “Buraya katılmanız sizler için tarihi bir hatıradır. Ayasofya Camii'nden hutbe okumak, minberinde irad etmek. İnşallah bu iradınız ömür boyu insanlara güzel işleri, hayırlı işleri anlatmak için bir başlangıç noktası olsun. Allah kalbinize kuvvet, kelamınıza bereket versin” dedi.