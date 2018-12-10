Genç kadın, evlilik yıldönümünde hayatını kaybetti

Sarıyer'de evlilik yıldönümünü kutlamaya hazırlanan genç bir kadın, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü, başta eşi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Olay yerinde sinir krizleri geçiren genç kadının eşi, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer Merkez Mahallesi Ortaçeşme Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Korhan Gönen gece mesaisini bitirerek sabah saatlerinde evine döndü. Eşinin yattığını gören Korhan Gönen, 11 yaşındaki oğlunu alarak okula götürdü. Eve döndüğünde eşinin halen yattığını gören Korhan Gönen, eşini uyandırmak için yanına gitti. Eşinin tepki vermemesi üzerine paniğe kapılan eş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde İrem Gönen'in (33) hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine incelemelerde bulunmak üzere polis ekipleri de sevk edildi. Genç kadının cansız bedeni, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Acılı eş fenalaştı

Polis ekiplerinin incelemeleri sırasında acılı eş daha fazla dayanamayarak fenalaştı. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan acılı eş hastaneye kaldırıldı. Acı haberi alarak eve gelen aile yakınları ise ani ölüm karşısında şok oldu. Aile yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Hayatını kaybetmeseydi evlilik yıl dönümlerini kutlayacaklardı

Evinde ölü bulunan İrem Gönen'le Korhan Gönen'in 12 yıl önce bugün evlendiği öğrenilirken çiftin bu akşam evlilik yıldönümlerini kutlamaya hazırlandıkları da kaydedildi.