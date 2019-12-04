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Genç Kartalsporlular şampiyonluk kupasını, Kartal Belediyesi yöneticilerinden aldı

İstanbul U-16A liginde namağlup grup şampiyonu olan Kartalspor oyuncuları, şampiyonluk kupalarını Kartal Belediyesi yöneticilerinden aldı.


Mimar Kubilay Köse Stadı'nda gerçekleşen törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Kartalspor Başkanı Binali Aydın katıldı.


Törende, oyunculara madalya takdimi yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, genç futbolcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, “Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen, hepinizi takdir ediyorum. Kartal'ın ismini gururla temsil ettiniz, şampiyon oldunuz. Spor hayatınızda hepinize başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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