2018 - 2019 Voleybol Sezonu Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Finalde rakibi Eczacıbaşı'nı 25-17, 25-7 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank, şampiyon olurken, Eczacıbaşı ise ikinci sırada yer aldı. Rota Koleji'ni 25-18, 23-25, 25-23, 19-25 ve 15-10‘luk setlerle 3-2 mağlup eden İlbank da Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nı 3. sırada tamamladı.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen madalya ve kupa töreninde Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamlayan Rota Koleji'ne dördüncülük şiltini TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Birimi Müdürü Sezgin Eren ile İstanbul TVF Burhan Felek Voleybol Salonu Tesisler Amiri Coşkun Kadayıfçı verdi.

Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamlayan İlbank, madalyalarını TVF Teknik Kurul Üyesi Ahmet Özkan ve MHGK Üyesi Aydın Ay, kupalarını ise TMOK Üyesi Oktar Tertemiz'den aldı.

Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Eczacıbaşı'na madalyalarını TVF İstanbul Voleybol İl Temsilcisi Erdal Fındık, kupalarını da MHGK Başkan Vekili Kazım Güleken ve Tayfun Özener takdim etti.

Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank'a kupa ve madalyaları TVF Asbaşkanı Suat Güler tarafından verildi.