İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç kızlara dehşeti yaşatan minibüsçü yakalandı

Esenyurt’ta kendisini uyaran 2 kadın yolcuya saldırarak dehşeti yaşatan minibüs sürücüsü, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı.

Esenyurt'ta kendisini uyaran 2 kadın yolcuya saldırarak dehşeti yaşatan minibüs sürücüsü, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. “Kasten yaralama” suçundan mahkemeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Geçtiğimiz Cuma günü, Esenyurt Piri Reis Mahallesinde meydana gelen olayda, tehlikeli araç kullanan minibüs şoförü Ünal E. (32)'i uyaran ve ardından minibüs sürücüsünün saldırısına uğrayan Mine M. ile Kübra K. karakola giderek şikayetçi oldu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışma sonucunda sürücü Ünal E. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Ünal E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan sürücüye geçtiğimiz hafta tehlikeli araç kullanmaktan ceza kesildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.